Napoli, scomparso da oltre un mese: Alfredo Folliero ritrovato senza vita tra le sterpaglie

A Napoli più di un mese fa era scomparso un uomo di 38 anni, Alfredo Folliero: solo ieri, però, è stato ritrovato morto. Era dal 30 luglio che nessuno aveva sue notizie ed a nulla erano serviti i continui appelli della madre, con cui viveva a Mellito.

Il 30 luglio Alfredo Folliero è uscito di casa per recarsi in Puglia, cosa che faceva di frequente: qui infatti era solito andare presso un centro per curare alcuni problemi non specificati. Questa volta, però, il 38enne non è arrivato a destinazione e, dopo più di un mese, il suo corpo è stato trovato senza vita.

Trovato morto l’uomo scomparso da più di un mese

Sembra la scena madre di un film horror, ma in realtà è quello che è accaduto a Napoli, precisamente nel quartiere Scampia.

Un uomo di 38 anni, Alfredo Folliero, era scomparso da più di un mese: era dal 30 luglio – esattamente alle 12 circa – che la famiglia non aveva più sue notizie.

Le ricerche erano state del tutto inutili e non avevano portato a nulla, così come i disperati appelli della sua famiglia. Dell’uomo nessuna traccia.

L’ultima volta che era stato avvistato, stava uscendo dalla sua abitazione di Melito, in provincia di Napoli, in cui viveva insieme alla madre.

La sua destinazione? La Puglia. Alfredo, infatti, si sarebbe dovuto recare in un centro in cui era solito andare per via di alcuni problemi, ma ad oggi non sappiamo precisamente cosa avesse.

In realtà in Puglia sarebbe dovuto andare, ma non ci è mai arrivato. La famiglia ha provato a chiamarlo disperatamente per diversi giorni: prima il suo telefono squillava a vuoto, poi ad un certo punto è risultato spento.

Così la madre per poterlo ritrovare ha iniziato a fare numerosi appelli, fino ad arrivare anche a “Chi l’ha visto?”, la celebre trasmissione Rai, che aveva deciso di inserire le informazioni inerenti all’uomo sul suo sito.

Nulla comunque si era mosso, almeno fino a ieri. Poi, la drammatica scoperta ha cambiato tutto.

Il ritrovamento del corpo

Ieri la polizia ha ricevuto una segnalazione e si è recata in un terreno tra via Enzo Paci e Largo Bagnato, nel quartiere Scampia di Napoli. Lì, la tragica scoperta.

Arrivata sul posto, la Polizia ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione: il corpo è proprio quello di Alfredo Folliero. Com’è morto? Cos’è successo? Quando è morto?

Per adesso sono tutte domande che non hanno ancora trovato una risposta, ma che potranno farlo solo grazie all’esito dell’autopsia.

Per adesso, però, pare che sul corpo non vi siano segni di violenza, ma Polizia non esclude nessuna pista.