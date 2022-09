Lavastoviglie, non ignorare questo tasto: ti fa risparmiare un sacco di soldi a fine mese

Quali sono i consigli utili per usare la lavastoviglie in modo economico ed efficiente? Non ignorare mai questo tasto: ti fa risparmiare sulla bolletta energia elettrica.

Con i continui rincari della bolletta della luce e del gas gli italiani provano a mettere in atto validi trucchetti volti a risparmiare e a contenere i consumi elettrici. Cosa si può fare per beneficiare di un risparmio energetico e idrico? Per lavare piatti e bicchieri, si deve impostare un determinato programma ed avviare l’elettrodomestico. Anche un’adeguata prevenzione consente di prevenire la formazione del calcare all’interno della lavastoviglie.

Lavastoviglie: quanto consuma?

La lavastoviglie consuma acqua ed energia elettrica. Le nuove etichette si basano su una scala da A a G, ovvero da quella più efficiente a quella meno efficiente. Una lavastoviglie assorbe da 1850 Watt a 2700 Watt. Il consumo energetico in kWh è dato da:

Potenza x numero di ore di funzionamento.

La spesa media in bolletta sarà data dalla moltiplicazione del consumo energetico in kWh per il costo della corrente in €/kWh.

Per quanto concerne i consumi idrici della lavastoviglie non è facile dare una risposta univoca. Nell’etichetta energetica dell’elettrodomestico è indicato il valore del consumo idrico in litri per ciclo di funzionamento riferendosi al programma Eco. Le lavastoviglie più efficienti consumano un minimo di sei litri per ciclo di lavaggio.

Come usare la lavastoviglie al meglio delle sue potenzialità?

Ecco i buoni consigli per usare la lavastoviglie al meglio delle sue potenzialità. È bene azionare la lavastoviglie solo a pieno carico: è possibile ottimizzare il consumo di corrente e usare molta meno acqua.

È bene optare per il programma Eco per risparmiare energia. Il lavaggio avviene a sessanta gradi, solo se le stoviglie non sono molto sporche.

Altra buona abitudine è quella di non sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie: si spreca tanta acqua inutilmente e il detersivo funziona meno. Bisogna prestare molta attenzione al filtro: è bene rimuoverlo ogni 10 giorni per eliminare gli eventuali residui di cibo che si sono accumulati.

È buona norma lasciare che le stoviglie si asciughino all’aria e saltare il ciclo di asciugatura. In questo modo è possibile diminuire il ciclo di 15 minuti e risparmiare la corrente elettrica del 45%.

Se la padella che utilizziamo per cucinare è molto sporca, è possibile lasciarla qualche ora in ammollo. È possibile usare l’acqua di cottura della pasta per sgrassare naturalmente la padella prima di essere messa in lavastoviglie.