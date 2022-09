“La chiameranno Elisabetta”, l’indiscrezione fa gioire i sudditi: è in dolce attesa

Buckingham Palace, torna il sereno dopo la tempesta: “Principessina in arrivo” a corte. La Regina sarebbe stata felicissima di questa notizia.

La Regina Elisabetta è morta da pochissime ore eppure i sudditi hanno una ragione affinché il loro cuore possa tornare a sorridere: lei in dolce attesa, una nuova principessina a bordo?

Torna il sole a Buckingham Palace

Non sono ore semplici, queste, per i reali della casa dei Windsor. Da poche ore è venuta a mancare la Regina Elisabetta. La monarca più longeva della storia si è spenta a 96 anni nel suo castello di Balmoral, in Scozia, dove ha trascorso buona parte della sua estate.

La sovrana se n’è andata circondata dalle persone a lei più care. Grande assente per l’ultimo saluto a Balmoral, Kate Middleton che è rimasta a casa con i tre figli. Per quale ragione? La duchessa, che da oggi non sarà più solo di Cambridge ma anche principessa del Galles e duchessa della Cornovaglia, è rimasta a Londra per fare compagnia ai suoi figli che hanno iniziato la scuola.

Stessa sorte per Meghan che non è riuscita a congedarsi dalla Regina. Ma proprio in un momento così delicato per la famiglia Windsor, arriva però una lieta notizia. Lei, l’amatissima reale, è in dolce attesa: un nuova principessina preso a corte.

La bella reale è in dolce attesa? L’indiscrezione fa gioire i sudditi

Nonostante siano passate solo pochissime ore da quando è stato fatto l’annuncio più tragico per la famiglia reale e per il mondo e cioè la dipartita della Regina Elisabetta, uno sprazzo di luce è tornato ad illuminare il palazzo più famoso del mondo, quello di Buckingham Palace. Giunge voce che lei, la bella reale, sia in dolce attesa: stiamo parlando di Kate Middleton.

Stanno girando alcune indiscrezioni, da giorni, lanciate dai mass media inglesi e internazionali, secondo i quali la moglie del principe William sarebbe in attesa del suo quarto baby, una femminuccia: “Chi lo sa, magari la chiameranno Elisabetta”, si legge sui social, sulle copertine e prime pagine di vari tabloid. Dopo George, Louis e Charlotte, una principessina sarebbe in arrivo nella famiglia reale.

Se così fosse, effettivamente, è quasi scontato che il nome sarà Elizabeth… se non altro, questo è ciò di cui sono convinti i sudditi.

La notizia sarebbe stata data da una fonte vicina ai Cambridge che stanno mantenendo, per il momento, il dolce segreto. Kate non ha confermato nulla, vista anche la situazione delicata nella quale si ritrova al momento la sua famiglia, ma i sudditi si augurano davvero che la duchessa, futura principessa del Galles, sia in dolce attesa.

La Middleton ha sempre amato la famiglia numerosa e ha sempre dichiarato di non volersi fermare a tre figli: è suo grande desiderio ingrandire ancora la famiglia e un quarto royal baby sarebbe un sogno che si realizza.

Kate è una mamma premurosa e affettuosa, farebbe davvero di tutto per i suoi pargoletti. Tra i corridoi di Buckingham Palace si dice che la duchessa sarebbe felicissima di diventare mamma per la quarta volta, vorrebbe tanto donare un fratellino o una sorellina ai suoi bambini.

Anche la Regina Elisabetta, se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe stata al settimo cielo per lei. Il rapporto tra la Middleton e la Queen era meraviglioso, le due, come nipote (acquisita) e nonna, si volevano davvero un grande bene.