“Il miracolo puoi farlo solo tu”, Chanel: disperata richiesta d’aiuto per riconciliare Ilary e Totti

Chanel Totti protagonista del gossip. La figlia della ex coppia più famosa del mondo ha i riflettori puntati addosso. Arriva la richiesta d’aiuto per far riconciliare i genitori.

La secondogenita di Ilary e Francesco al centro del caos mediatico: la richiesta di aiuto per far riconciliare la conduttrice e lo sportivo lascia senza parole, è un colpo al cuore.

Chanel Totti protagonista dei social

Ilary Blasi e Francesco Totti, nonostante oggi non siano più una coppia, sono stati per tanti anni il modello di famiglia perfetta, o almeno in apparenza. Loro, che si sono conosciuti da giovanissimi, hanno fatto sognare tutti per 20 anni con un amore che si credeva eterno.

Dal loro forte sentimento sono nati tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, coloro che oggi stanno pagando le conseguenze di un amore finito male, di tradimenti e di crisi che hanno portato una famiglia a sfasciarsi.

Sebbene i due pargoli più grandi di casa Totti-Blasi si mostrino quotidianamente sui social, strumenti che utilizzano anche come mezzo per sfogarsi, sembra che non stiano attraversando comunque un periodo molto sereno. A fa parlare è in particolare la secondogenita di Ilary e Francesco, Chanel Totti: lei, la regina dei social, ha tutti gli occhi puntati addosso. Ecco per quale ragione.

Richiesta d’aiuto per la riconciliazione di Ilary e Francesco

Sono passate diverse settimane da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno sconvolto l’Italia e il mondo annunciando la fine del loro matrimonio. A soffrire non solo la conduttrice e il pupone ma anche i loro figli, in particolare la secondogenita Chanel che ha attraversato questo periodo turbolento e ancora tutt’oggi lo sta facendo, sfogandosi attraverso i social.

La giovane figlia d’arte è la regina di tik tok, il social network sul quale pubblica video ogni giorno e si concede dirette insieme ai suoi tantissimi seguitori. Proprio questi ultimi si sono rivolti a lei facendole un appello particolare. Secondo molti utenti social, la secondogenita di Ilary e Francesco è l’unica che potrebbe far leva sui genitori per convincerli a tornare insieme:

“Sei una ragazza saggia, solo tu puoi fare il miracolo”.

In tantissimi sperano in un ritorno di fiamma, sarebbe bellissimo se la ex letterina e l’ex calciatore della Roma tornassero insieme e si riappacificassero. Il divorzio dovrebbe essere ultimato tra qualche settimana. Durante l’estate si è parlato di settembre come il mese decisivo per mettere a posto tutto.

Totti-Blasi ai ferri corti

Nel frattempo è stato annunciato che la conduttrice e lo sportivo hanno sguinzagliato una squadra di avvocati pronti a sfidarsi a colpi di contratti e divisioni. Fin quando però non ci sarà la sentenza definitiva di divorzio tutto resta ancora possibile e i fan sperano che lo sportivo e la conduttrice possano fare un passo indietro, ripensarci e ritornare insieme a incantare tutti con quell’amore che per tanti anni li ha tenuti insieme.

Chanel riuscirà in questa impresa così difficile? La giovane, che tanto somiglia a mamma Ilary, evita sempre di rispondere a commenti o di replicare a messaggi che parlano della sua famiglia e della separazione della mamma e del papà. Ma chissà, magari questo appello disperato dei fan sarà ascoltato.