“Ho avuto paura”, Eleonora Daniele aggredita a Storie Italiane: panico in diretta

Eleonora Daniele ha confessato di aver vissuto un’aggressione durante il programma Storie Italiane. Ecco le parole della conduttrice.

Eleonora Daniele è una conduttrice televisiva che da vent’anni presta il suo servizio in Rai e che da molto tempo conduce il programma televisivo Storie Italiane che il prossimo 12 settembre tornerà in onda con una nuova stagione.

La donna, ha cominciato a muovere i primi passi in tv apparendo dapprima all’interno del programma La sai l’ultima? per poi partecipare alla seconda edizione del reality show, Grande Fratello.

Eleonora Daniele e la paura in diretta

La sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia è molto particolare dato che Eleonora durante la prima puntata viene eliminata dal programma per via di un ballottaggio scelto dagli uomini della casa, contro Luana Spagnolo.

Quest’ultima però viene espulsa dal reality il terzo giorno di permanenza per via del fatto di aver omesso alla redazione la partecipazione a Miss Italia nel Mondo e di conseguenza, Eleonora prende il suo posto rimanendo in casa per 64 giorni e perdendo il televoto contro Lalla e Tati.

Dopo l’esperienza all’interno del Grande Fratello, la Daniele si cimenta come attrice, realizzando uno dei suoi sogni più grande: recitare. Grazie alla sua passione prende parte ad alcune fiction come Un posto al sole, Carabinieri, La Squadra, Diritto di difesa e tanti altri.

Il suo debutto al cinema arriva con la pellicola Le Barzellette e in seguito diventa conduttrice di Unomattina e di altri programmi televisivi fino ad ottenere la conduzione dello show Storie Italiane.

Grazie a questo programma televisivo, che va in onda dal 2011 e inizialmente era nato come uno spin-off di Unomattina per poi intitolarsi Storie Vere, Eleonora si è fatta apprezzare come conduttrice.

La donna, ha avuto modo di intervistare molti ospiti e di parlare con il pubblico di vari argomenti toccando anche temi molto delicati senza mai essere troppo invadente o fuori luogo.

La garbatezza e il modo in cui conduce il suo show è molto apprezzato dal pubblico che vorrebbe che le fossero affidati altri programmi per valorizzare il suo talento nella conduzione.

Le parole della conduttrice sull’aggressione

Ma la donna, intervistata dal settimanale DiPiùTv ha confessato alcuni momenti inediti avvenuti nel suo programma ed uno di questi riguarda un’aggressione nei confronti di un’inviata del programma, che ha fatto scaturire nei confronti della conduttrice un’enorme paura.

“Se penso ai momenti difficili mi viene in mente quell’episodio. Abbiamo perso il segnale con la giornalista e il cameraman per un quarto d’ora e ho avuto paura per la loro incolumità .L’inviata stava indagando su un omicidio e per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori”

Successivamente, la Daniele ha parlato anche di alcuni momenti felici che ha condiviso con il pubblico sempre all’interno della sua trasmissione, come l’annuncio della sua gravidanza avvenuta due anni fa.

“Nonostante questo però i momenti felici non mancano e non sono mancati. Tra questi il giorno in cui ha ufficializzato la sua gravidanza: “I telespettatori sono stati con me fino all’ultimo giorno, due anni fa, motivo per il quale il mio programma è, in un certo senso, come un figlio per me.Sono legatissima a questa trasmissione. Ovviamente in futuro mi auguro di percorrere anche nuove strade e condurre altro, ma questo programma è cresciuto con me”

Con queste parole Eleonora Daniele ha fatto intuire che non ha nessuna intenzione di lasciare il programma ma anzi di voler continuare a condurlo cercando anche di avere altri format da presentare e di regalare ai suoi telespettatori di regalare emozioni come sta facendo da oltre vent’anni.

Possiamo dire quindi, che la conduttrice ha avuto un grandissimo successo e i tempi del suo passato televisivo al Grande Fratello sono solo un vecchio ricordo di una bellissima esperienza che rimane nel cuore della Daniele.