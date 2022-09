Giardino, butta una compressa nelle piante e goditi i risultati: il segreto dei vivaisti

Chi ha un giardino, dedica molto tempo a che le piante e i fiori abbiano una bella fioritura, in diversi periodi dell’anno.

Questo vuol dire che ogni informazione che aiuti a raggiungere questo scopo viene valutato e provato.

I segreti dei vivaisti

Le piante dei vivai saranno sempre più belle di quelle del vostro giardino. Questa legge della natura ha molto a che fare con la mano dell’uomo e con il giardinaggio.

Il fatto è che i proprietari di questi luoghi usano diversi trucchi per non far appassire e morire le piante. Molti di loro tacciono e pochi raccontano, quali sono i trucchi e i trattamenti per avere piante cosi belle in giardino!

Vale la pena ricordare che i vivai utilizzano la tecnica del coriandolo per coltivare le piante in condizioni ottimali.

Utilizzano queste erbe, simili al prezzemolo e appartenenti alla famiglia delle ombrellifere. Questa erba può essere coltivata anche nel vostro giardino, rendendo più facile la vita di altre piante.

Secondo quanto è trapelato, la tecnica del vivaio consiste nell’applicare un po’ di coriandolo sulle piante poiché esalterà il colore delle foglie e dei fiori delle piante.

Inoltre, il coriandolo previene la comparsa di funghi, respinge gli insetti dannosi; accelera la crescita e li protegge dagli sbalzi di temperatura, prevenendone l’essiccamento e l’appassimento.

Giardino: una compressa nelle piante

Se non volete avventuravi in una nuova coltivazione in giardino, c’è qualcosa di semplice ed efficace in grado di rigenerare le nostre piante in giardino: mettere delle compresse capaci di ravvivare la fioritura delle vostre piante.

Sarà sufficiente anche 1 sola compressa per ogni pianta e la vedrete riprendere una nuova vita! Ma cosa contengono queste compresse?

Le compresse che vengono utilizzate, di solito contengono potassio e magnesio, si tratta di due elementi perfetti in grado di fornire ai fiori del nostro giardino un aspetto sano dai colori e brillanti.

A volte le piante trascurate possono presentare un colore sbiadito per il passare del tempo, utilizzando delle compresse di potassio e magnesio, diamo maggior vigore alle piante in modo pratico e veloce.

Per beneficiare di questa fioritura rigogliosa e luminosa delle piante in giardino abbiamo diversi modi di impiegare le compresse per le piante, tutte ideali per le nostre esigenze.

Grazie alle diverse posologie di queste compresse ad esempio si potrà utilizzarle per una sola pianta che lo richiede. Inserendo ad esempio una compressa da 500 milligrammi, in quel particolare vaso di azalee.

Quando invece la pianta da trattare è più grande si possono interrare due o più compresse sotto il terriccio, alla base del vaso.

Le compresse destinate alla ripresa delle piante si possono sciogliere nell’acqua per farne un’innaffiatura speciale. Possiamo polverizzare e sciogliere le compresse per inserirle poi in uno spray con cui nebulizzare le foglie e fiori della pianta.

Il quantitativo da utilizzare delle compresse varia a seconda della pianta da trattare. Queste miscele si possono impiegare diverse volte a settimana. In breve si vedranno le foglie e i fiori riacquistare nuova vita, e tornare allo splendore iniziale.