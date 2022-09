“Eri il mio eroe”, Schumacher: il messaggio del figlio Mick spezza il cuore dei fan

Mick Schumacher figlio di Michael ha commosso tutti quanti per via delle parole nei confronti di suo padre. Ecco il video.

Mick Schumacher è un automobilista tedesco con cittadinanza svizzera diventato pilota di Formula 1 con la Haans ed entrato nel 2019 a far parte della Ferrari Driver Academy cercando di seguire le orme di suo padre.

Perché il giovane automobilista, come si può intuire dal nome è il figlio di Michael Schumacher che con le sue prestazioni sui circuiti di pista di F1 ha fatto sognare tutto il mondo.

Mick Schumacher e le parole su suo padre

Diventato negli anni uno dei piloti più amati in assoluti, a dicembre del 2013, Michael ha subito un grave incidente mentre era a Maribel, avvenuto su una pista da sci riducendolo in fin di vita.

Il famosissimo pilota è rimasto in coma per ben sei mesi dopo l’incidente e per dargli le migliore cure è stato prelevato da Grenoble in elicottero per poi essere operato in un ospedale del posto.

Successivamente viene trasferito in Losanna e poi in un centro riabilitativo prima di trasferirsi quando le condizioni sono andate a migliorarsi a Gland in una grande villa Svizzera.

Suo figlio Mick, che ha deciso di intraprendere il suo percorso ha dichiarato che suo padre gli ha sempre detto di fare quello che gli piace senza doversi preoccuparsi di quello che potevano dirgli.

Infatti, il ragazzo ha ammesso di non temere il confronto con suo padre e non vuole neanche rinnegare il suo cognome, ma anzi è orgoglioso di averlo in quanto suo padre è sempre stato il suo eroe e lo ha sempre sostenuto nelle sue scelte.

“Non bisogna aver paura dei grandi nomi. Se sono tali vuol dire che hanno fatto cose grandiose. Ma non bisogna cullarsi su questo, bisogna dare il meglio di se per onorarli”

Con queste parole Mick ha fatto capire che nonostante sia uno Schumacher intende mettercela tutto per portare aventi il cognome di famiglia e infatti nei mesi scorsi sono cominciate ad arrivare delle importanti gratificazioni da parte del giovane pilota.

Il video commovente spezza il cuore a tutti i fan

Il 15 settembre, su Netflix sarà disponibile il documentario su Schumacher e sul web sono cominciate a trapelare alcuni video che riguardano alcune dichiarazioni delle persone vicino a lui e tra queste c’è anche suo figlio Mick.

“Mio padre ha una grande presenza. Quando entra in un luogo tutti quanti si zittiscono ed io ero uno di quelli. Era come vedere entrare il mio eroe. Ogni volta che lo guardo mi dico ‘Si, è così che voglio essere, forte e sereno’,

Con queste parole, Mick non ha fatto altro che confermare la profonda ammirazione che ha nei confronti di suo padre e di come per lui sia un punto di riferimento non solo dal punto di vista sportivo ma anche come uomo.

Nel documentario infatti verrà mostrata anche la parte umana di Schumacher, i rapporti che ha avuto nel corso di questi anni e tutto quello che ha fatto al di fuori della Formula 1 e il perché è ancora oggi tanto amato.

Mick che dice delle bellissime parole su suo padre Michael Schumacker…bellissimo! PIC.TWITTER.COM/9KVU3GMWOL — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 8, 2022

Nel corso della Partita del Cuore avvenuta il 7 settembre tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527 andata in onda su Raidue e tenutosi a Monza presso l’U-Power Stadium sugli spalti è apparso uno striscione dedicato proprio a Michael Schumacher.

Il pilota per molti anni è stato uno dei giocatori più presenti all’interno di questa iniziativa benefica e per questo motivo alcuni suoi ammiratori hanno voluto dedicargli uno striscione dichiarando di non dimenticarlo mai e che manca tantissimo.

Non sappiamo se all’interno del documentario vedremo dei filmati inediti e recenti di Schumacher ma quello che possiamo affermare è che grazie alle parole e alle prestazioni di suo figlio, il pilota rimarrà per sempre nel cuore di tutti quanti gli appassionati.