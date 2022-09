Elisabetta II è morta e l’erede al trono sarà Carlo, che diventerà re con il nome di Carlo III. Sono tutti in attesa di assistere al suo primo discorso ufficiale.

Elisabetta II si è spenta a 95 anni, dopo 70 anni di regno. Sappiamo che l’erede al trono è Carlo e tutto il mondo sta aspettando di assistere al suo primo discorso da re.

Elisabetta II è morta

Elisabetta II resterà sempre nella mente e nel cuore di tutto il popolo britannico e non solo.

Nessuno potrà dimenticarla e non solo perché il suo regno è durato ben 70 anni, ma anche per l’importanza che ha avuto nella storia della Gran Bretagna.

Figlia di Giorgio VI, Elisabetta salì sul trono quando era giovanissima: era esattamente il 6 febbraio del 1952 – anche se fu incoronata poi solo il 2 giugno 1953 presso l’Abbazia di Westminster – e all’epoca aveva solo 25 anni e forse neanche lei poteva immaginare cosa avrebbe fatto nella sua vita.

In quel periodo era già sposata: circa 5 anni prima, nel ’47, aveva sposato il principe Filippo Mountbatten, che le è rimasto accanto per più di 70 anni. Dalla loro unione sono nati 4 figli. Carlo, Anna, Andrea e Edoardo.

Ma cos’è successo durante i suoi 70 anni di regno? Di cambiamenti ce ne sono stati davvero tantissimi.

Partendo dalla devoluzione del potere nel Regno Unito, per arrivare al rafforzamento del Commonwealth.

Ma non solo, perché la regina Elisabetta II in assoluto è stata la sovrana a restare sul trono per più tempo, superando anche il record detenuto in precedenza da Vittoria, la sua trisavola, che ha detenuto quella carica esattamente per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni.

Ieri poi la notizia della sua morte, che non ha lasciato nessuno indifferente: anche Papa Francesco ha voluto esprimere le sue sentite condoglianze alla famiglia e si è detto addolorato per l’accaduto.

Nel frattempo, però, sappiamo che questa è stata l’occasione per tutta la famiglia di riunirsi Harry si trovava già in Europa con Meghan a causa di alcuni impegni lavorativi e così ieri sera è potuto arrivare al castello di Balmoral.

Qui ha trascorso circa 12 ore con suo padre e suo fratello, anche se pare che non sia riuscito ad arrivare in tempo per salutare sua nonna.

Il nuovo re è Carlo III

In ogni caso, adesso è ufficiale: Carlo III è il nuovo re d’Inghilterra. Quando Elisabetta fu incoronata regina, Carlo aveva soli 3 anni ed a quell’età divenne duca di Cornovaglia.

Non tutti però sanno che proprio lui ha rotto una tradizione storica reale: quando aveva 7 anni i suoi genitori decisero di fargli frequentare la scuola in presenza, cosa che non era mai avvenuta prima.

Gli eredi al trono, infatti, fino a quel momento potevano studiare semplicemente con un tutore personale, ma per Carlo fu diverso. Sappiamo infatti che studiò tra l’Inghilterra e la Scozia, per poi recarsi presso Timbertop, un centro educativo a Melbourne, in Australia.

Successivamente poi frequentò presso l’Università di Cambridge archeologia, antropologia e storia per poi scegliere una carriera navale presso il Royal Navy College, così come aveva fatto tempo prima suo padre.

Secondo il Daily Mail, comunque proprio Carlo, insieme anche ad Anna, ha trascorso insieme alla madre gli ultimi minuti della sua vita.

Proprio su di lui sono puntati tutti gli occhi: sono tutti in attesa di assistere alla sua proclamazione, che avverrà domani, sabato 10 settembre, e soprattutto di poter ascoltare il suo primo discorso da re.