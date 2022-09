“È stato uno straordinario compagno di vita”, Antonella Clerici distrutta: il dolore è insuperabile

Antonella Clerici qualche tempo fa ha dovuto dire addio al suo fedelissimo compagno di vita. Ecco le parole della conduttrice.

Il prossimo 12 settembre, dopo averla vista per tutta l’estate il sabato sera con le repliche della seconda stagione di The Voice Senior, Antonella Clerici tornerà sul piccolo schermo con la terza edizione del programma È sempre mezzogiorno.

Lo show vede la presentatrice all’interno di un bosco, ricostruito in uno studio, dove porta giorno per giorno i telespettatori alla scoperta di peculiarità culinarie mostrando anche, grazie alla collaborazione di esperti la preparazione di queste.

Antonella Clerici: la perdita del suo compagno

Il programma si arricchisce anche di giochi telefonici dove gli telespettatori possono vincere dei buoni spesa, cucine o batterie di pentole, grazie a vari quiz che all’interno del programma ogni giorno danno la possibilità di rendere protagonista anche la gente a casa.

La Clerici può ritenersi soddisfatta del risultato ottenuto con questo suo nuovo programma dato che lo scorso marzo è stata finalista proprio grazie a questa conduzione all’ IFA – International Format Awards essendo l’unica italiana a concorrere per il premio di miglior conduttore di un programma.

La donna, al momento dal punto di vista sentimentale è legata al suo nuovo compagno Vittorio Garrone dopo il primo matrimonio con Pino Motta e la storia con Eddy Martens da cui ha avuto la sua unica figlia Maelle.

Proprio riguardo la ragazza, la Clerici ha affermato in una passata intervista che appena sarà maggiorenne e indipendente, penserà seriamente di trasferirsi all’estero e di cercare di condurre un programma a distanza o di lavorare dietro le quinte.

Le motivazioni di questo pensiero sono nate a seguito dell’amore della donna per la Normandia dove spesso passa le sue vacanze e per via del suo odio verso le alte temperature estive che spesso si vivono in Italia durante l’estate.

Inoltre, la distanza leverebbe via dalla mente della Clerici alcuni ricordi legati ai luoghi dove ha vissuto per molto tempo assieme ad un suo fedelissimo compagno a cui ha dovuto dire addio qualche tempo fa.

Le parole della conduttrice

La donna infatti ha subito un lutto che l’ha molto colpita e lei stessa in un’intervista rilasciata a dicembre nel 2020 all’interno della trasmissione ItaliaSì ha dichiarato che uno dei natali indimenticabili è stato l’ultimo con il suo compagno in quanto sapeva che presto sarebbe passato a miglior vita.

“È STATO UNO STRAORDINARIO COMPAGNO DI VITA. NEGLI ANNI PIÙ IMPORTANTI, QUELLI DELL’AMORE E DELLA MATERNITÀ, ERA SEMPRE AL MIO FIANCO”.

Con questa parole la Clerici ha voluto ricordare il suo cane Olivier che da qualche anno non è più al suo fianco ma la conduttrice non ha mai dimenticato e spesso sul suo profilo Instagram pubblica delle foto in suo ricordo.

Il rapporto tra la donna e il suo animale era davvero profondo e nonostante la conduttrice abbia vissuto sempre con degli animali il legame tra lei e Olivier era qualcosa di molto importante per lei.

“A me piacciono tutti i cani, ma l’amore che ho avuto per Oliver è qualcosa di esclusivo. L’ho avuto per i miei 40 anni, in un periodo di svolta: mi sentivo vecchia e poi invece sia la mia vita personale che quella professionale sono cambiate. Ha seguito le tappe della mia carriera, ha addirittura fatto lo spot per il Festival di Sanremo 2010 in cui saliva le scale sulle note del film Rocky”

Con queste parole rilasciate a La Stampa, la Clerici ha nuovamente confermato quanto era speciale il suo cane che rimarrà per sempre nel suo cuore anche se il dolore della sua perdita le ha fatto tanto male e difficilmente il vuoto lasciato dal suo fedele amico potrà essere riempito, data anche i momenti importanti condivisi assieme.