“Dobbiamo interrompere….” colpo di scena a Reazione a Catena: costretti a fermare Liorni | VIDEO

Il programma condotto da Marco Liorni, Reazione a Catena è stato interrotto per un motivo molto importante. Ecco il video.

Reazione a Catena è un game show che dal 2007 ogni estate va in onda su Raiuno e sostituisce nei mesi più caldi L’eredità nella fascia oraria dedicata alla trasmissione del periodo invernale.

Il programma riprende alcuni giochi simili a quelli che si possono trovare nelle riviste di enigmistica e prevede la presenza di alcune squadre composte da tre membri che devono avere un’intesa molto forte a tal punto da indovinare le parole del gioco.

Reazione a Catena: ecco perché il programma è stato interrotto

Nel corso di queste edizioni il programma ha avuto tanti conduttori. Inizialmente il primo conduttore è stato il cantante Pupo a cui sono seguiti poi Pino Insegno, Amadeus, Gabriele Corsi e infine Marco Liorni che ha preso le redini del programma a partire dal 2019.

Durante questa stagione ci sono state alcune polemiche dovute al fatto che alcune domande per alcuni gruppi di concorrenti sembravano essere troppo facili e sui social si era parlato di un favoreggiamento da parte della redazione nei confronti di questi.

Ma quello che è accaduto durante la puntata dell’8 settembre 2022 rimarrà nella storia della televisione, dato che il programma è stato interrotto bruscamente per via di una notizia davvero importante e dal forte impatto storico.

Il video della sospensione del programma

Mentre alcuni giocatori erano intenti ad indovinare le parole nel gioco L’intesa vincente il programma è stato interrotto e al suo posto è comparsa prima la sigla del Tg1 seguito dall’annuncio della giornalista.

“Buonasera dal Tg1 in edizione straordinaria. Perché tre minuti fa lo ha annunciato la BBC. La Regina Elisabetta II è morta.Dobbiamo interrompere le trasmissioni per un evento che entrerà nella storia”

Però ragazzi che momento storico questa cosa diventerà la nostra nuova puntata della MelevisionePIC.TWITTER.COM/KIWVJYSRQF — Nicolò (@NicoloC__) SEPTEMBER 8, 2022

Con queste parole Monica Maggioni ha annunciato ai telespettatori la dipartita della Sovrana del Regno Unito che già da alcune ore prima era in situazioni critiche nel Castello di Balmoral dove ha esalato il suo ultimo respiro.

La Regina Elisabetta II aveva festeggiato da qualche mese il suo 70° anno di Regno e solamente due giorni prima della sua scomparsa era apparsa a Balmoral per incontrare il nuovo primo ministro Liz Truss.

Ma la Regina si era mostrata sempre sorridente nelle foto ma molto debole appoggiata ad un bastone e con una mano piena di lividi, che secondo alcuni tabloid erano dovuti a flebo che stavano cercando di mantenerla in forma.

Inoltre, durante una riunione telematica, si era assentata e i medici le avevano consigliato di riposare per poi successivamente annunciare la situazione critica di Sua Maestà fino alla triste notizia.

La morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto tutto il mondo e i telespettatori hanno paragonato l’interruzione della trasmissione Reazione a Catena a quella della Melevisione avvenuta nel 2001 a causa dell’annuncio dell’attentato alle Torri Gemelle.

Qualcosa di analogo e molto simile, dato che entrambi gli eventi sono parte della storia mondiale e sicuramente l’interruzione della trasmissione condotta da Marco Liorni rimarrà nella mente di molti telespettatori.

Con la dipartita della Regina, suo figlio Carlo è diventato il Re del Regno Unito prendendo il nome di Re Carlo III mentre sua moglie Camilla Shand è diventata la regina consorte e anche l’inno God Save The Queen, modificato nel 1952 per via dell’ascesa al trono della Sovrana tornerà nella sua versione originale God Save The King ed è destinato a rimanervi per molti anni dato che i prossimi eredi al trono, William e George sono di sesso maschile.

Il filmato dell’annuncio della morte della regina e della sospensione del game show di Raiuno sta facendo il giro del web e l’impatto avuto è stato molto forte e sicuramente continuerà a girare sui social per molto tempo rimanendo nella storia della televisione italiana data l’importanza storica dell’evento.