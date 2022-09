Chiavi vecchie, buttarle è un vero spreco: puoi riciclarle in questo modo

Ecco tutto quello che dovete fare con le vostre chiavi vecchie chiavi, quando non vi servono più. Così aiuterete l’ambiente.

Hai delle chiavi vecchie e non sai davvero cosa farne? Non crederai mai a quello che puoi escogitare con questi oggetti che dopo un po’ di tempo possono essere inutili. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è la soluzione più semplice e immediata per dare nuova vita alle vostre chiavi che non usate più.

Come riciclare le chiavi vecchie

Tutti almeno una volta abbiamo gettato via le nostre chiavi che non ci servivano più. Proprio per questo oggi vogliamo proporvi alcune soluzioni per riciclarle e aiutare l’ambiente.

La prima opzione è quella di riciclarle nel vero senso della parola, consegnandole a un riciclatore. Tutto quello che devi fare è metterle nel cestino della raccolta differenziata. Puoi anche chiamare il centro di riciclaggio locale per un eventuale ritiro per il riciclaggio.

Un altro modo semplice per sbarazzartene è regalarle alla famiglia e ai propri cari. Le chiavi possono essere un grande regalo per le persone nel mondo di oggi. Tuttavia, prima di darle via, dovresti assicurarti che siano pregiate.

L’idea alla base del regalare una chiave è di far loro un tesoro da custodire. Se le tue vecchie chiavi non sono preziose, dovresti astenerti dal presentarle come regali. In questo senso, se sono normali chiavi della porta, dovresti considerare di riciclarle.

Se l’idea di fare un po’ di soldi vendendo le tue vecchie cose ti suona bene, allora sei a posto. Puoi venderle e guadagnare denaro. Tuttavia, proprio come regalare le tue chiavi antiche, vuoi assicurarti che siano i tipi più rari quando vendi. Comprendi sempre che più sono vecchie e rare, più soldi guadagnerai.

Altri modi originali per riciclarle

Puoi sempre usare le tue vecchie chiavi per raggiungere angoli stretti e raschiare via lo sporco. Durante la pulizia, puoi utilizzarle per assicurarti che non ci sia più sporcizia in agguato dove i materiali per la pulizia non possono raggiungere.

Potresti riscontrare una situazione in cui la cerniera della tua borsa si rompe improvvisamente. Quando ciò accade, usa la tua vecchia chiave per sostituirla: posiziona semplicemente l’apertura della chiave sul bordo della cerniera e sei pronto per partire.

Puoi usare la tua chiave inglese per avvitare le viti dentro e fuori i tuoi elettrodomestici. Questo è utile se non riesci a trovare dove hai messo i tuoi cacciaviti. La parte divertente è che funziona sia con viti a croce che con viti a testa piatta.

E voi conoscevate tutti questi metodi originali e davvero utili per riciclare quelle che ormai non vi servono più? Fateci sapere cosa ne pensate!