Caffè sui vestiti, altro che ammoniaca: questo ingrediente è un potentissimo smacchiatore

Alcune macchie sui nostri abiti ci preoccupano più di altre, è il caso delle macchie di caffè, specialmente quando spiccano su di una bella camicia bianca!

Niente è più facile che al mattino, dopo il caffè ci si ritrovi con una traccia del suo passaggio sul vestito, e noi dobbiamo correre ai ripari, se non desideriamo che ne resti la macchia!

Macchie sui vestiti di caffè

Il caffè tanto amato non solo dagli italiani è un rito al mattino, molti non riuscirebbero neanche a alzarsi dal letto, se il suo aroma non solleticasse le narici e, dopo il cervello.

Gli incidenti con cibo e bevande fanno parte del vivere quotidiano, basta un niente e la nostra “medaglia alla distrazione” è li ben visibile, sul nostro abito, sui pantaloni, lasciandoci contriti e infastiditi a pensare: ” E adesso come la elimino senza danneggiare i tessuti?”

Il primo pensiero va ovviamente agli specialisti della tintoria, ma in realtà molte delle macchie che lasciamo trattare in tintoria, possono essere rimosse, semplicemente utilizzando l’ingrediente giusto.

Un tempo si potevano temere le macchie di olio sugli abiti. Tuttavia una volta compreso che possiamo trattare la macchia con del sapone per i piatti in modo risolutivo, sappiamo come risolvere il problema! Dopo potremo solo lavare il capo come di consueto.

In fondo non funziona con piatti e stoviglie? E che dire delle macchie di inchiostro sul grembiule? Un ammollo nel latte se la macchia è fresca, mentre con i pennarelli potremo benissimo tamponare con dell’alcol denaturato su di un batuffolo di cotone, oppure trattarlo con il sapone di Marsiglia.

Se si adopera l’alcol, meglio prima fare una prova in una parte poco visibile del capo, per evitare che si danneggino le fibre.

Quindi, per evitare macchie e aloni, per ultimo lavare l’abito smacchiato come di consueto.

Cosa fare con le macchie di caffè

Per tornare alla macchia al caffè, siamo di fronte ad uno degli enigmi che le massaie devono risolvere: “ E ora che faccio?” Cominciamo con il dire che la macchia di caffè sembra essere una di quelle destinate a restare, ma non è cosi.

Prima di tutto niente acqua calda, finirebbe per allargarla ( mentre con la macchia di olio la fisserebbe).

Seconda accortezza, se possiamo privarci dell’indumento, questo va posto subito sotto un getto di acqua fredda, su entrambe le facce della macchia, per cui fronte retro.

Se siamo in un ristorante si può usare dell’acqua gassata per emergenza per poi lavarla a casa, tamponando con un fazzoletto o un tovagliolo ( ma non colorati).

Quindi con un po’ di sapone per indumenti potete cominciare a strofinare la macchia applicandolo con movimenti circolari su tutta la parte interessata.

Mettiamo il nostro capo macchiato da parte pe qualche minuto per poi sciacquarlo con dell’aceto bianco.

Grazie alle sue proprietà “acide” è più efficace dell’acqua n’eliminazione della sporcizia dai tessuti. Nel caso in cui la macchia non fosse del tutto scomparsa, possiamo trattare nuovamente l’alone della macchia con del sapone di Marsiglia e infine sciacquare.

Sia che si voglia usare uno smacchiatore, che il sistema sopra descritto, dopo si dovrà comunque procedere al lavaggio del capo come di consueto, rispettando le temperature indicate.

Nella rimozione delle macchie aumentare la temperatura dell’acqua, non solo non sortirà l’effetto desiderato, ma può danneggiare il capo stesso, specialmente se colorato.