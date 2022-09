Ecco che vi sveliamo cos’è il Bonus INPS 600 euro e come ottenerlo entro il 24 ottobre 2022, che è la prossima data di scadenza per riceverlo.

Continuate a leggere per scoprire in cost consiste il nuovo Bonus erogato dall’INPS, a chi spetta e come riceverlo.

Cos’è il Bonus INPS 600 euro

Vista la crisi vissuta in Italia e le condizioni di svantaggio in cui vertono le famiglie italiane, lo Stato ha pensato a una nuova agevolazione che aiuterà i soggetti in difficoltà.

Stiamo parlando del Bonus INPS 600 euro, un beneficio che interesserà la maggior parte degli italiani, visto che per fortuna quasi non contano né l’età né il reddito.

In ogni caso, però, ci sono dei requisiti specifici per riceverlo. Il primo è l’ordine di arrivo, nel senso chiunque invii la richiesta per primo verrà privilegiato rispetto a chi ci ha pensato all’ultimo momento.

L’altro criterio è l’ISEE nella misura in cui verranno favoriti coloro con il reddito più basso: in ogni caso, però, è possibile partecipare con un reddito anche di 50 mila euro.

Ecco di seguito nel dettaglio le fasce di reddito seguite dall’INPS affinché la distribuzione del beneficio avvenga in maniera corretta:

la prima è quella inferiore a 15.000€: permette di ottenere 600€ per ogni beneficiario;

la seconda è quella tra 15.000€ e 30.000€: consente di ricevere 400€ per ogni beneficiario;

la terza è quella tra 30.000€ e 50.000 euro: coloro che rientrano in questa fascia riceveranno 200€ per ogni beneficiario.

Il bonus in questione non è altro che il bonus psicologo, pensato per aiutare tutti gli italiani che stanno vivendo una crisi post-pandemia. Il peggioramento dovuto a causa della pandemia, però, non è l’unico motivo per cui i cittadini potranno andare dallo psicologo.

Può usufruire del beneficio chiunque ritenga di aver bisogno di andare da questo professionista.

Tutti i passaggi per richiederlo

La scadenza del bonus è fissata al prossimo 24 ottobre 2022: quindi c’è ancora tutto il tempo per inoltrare la richiesta e poter ricevere questo beneficio pensato in modo del tutto inaspettato dallo Stato italiano.

Per poter ricevere il bonus, ogni cittadino interessato dovrà collegarsi al sito ufficiale dell’INPS, dopodiché accedere all’area Prestazioni e Servizi.

Lì troverà la voce Servizi e dovrà accedere ai servizi di tipo non pensionistico. Naturalmente, per poter procedere con la domanda, bisognerà essere in possesso dell’identità digitale SPID o di un’altra equivalente.

A quel punto starà all’ente procedere con i controlli, per verificare la veridicità dei dati. Se tutto risulterà valido e rientrerà nei requisiti, si procederà con l’erogazione del beneficio.

Il bonus verrà erogato sotto forma di voucher spendibili presso i centri pubblici e privati. Ogni cittadino avrà 180 giorni di tempo per poter spendere il buono ottenuto.