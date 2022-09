Bonus da 1800 euro per le famiglie, zero requisiti: come richiederlo subito

Ecco tutto quello che dovete sapere sul bonus da 1800 euro pensato proprio per tutte le famiglie italiane indipendentemente dall’ISEE.

Per fortuna, arriva una nuova agevolazione per tutte le famiglie italiane che ne hanno seria necessità. Si tratta di un beneficio, che ci permette di ottenere fino a 1800 euro. Tra l’altro, possiamo riceverlo indipendentemente dal nostro reddito.

Per questo, non serve presentare alcuna attestazione ISEE. Continuate a leggere per scoprire cos’è il bonus da 1800 euro che la maggior parte delle famiglie italiane non vede l’ora di ricevere.

Cos’è il Bonus 1800 euro

La maggior parte degli italiani sta vivendo le conseguenze della crisi economica che sta colpendo tutto il mondo.

Proprio per questo c’è necessità che lo Stato intervenga con aiuti mirati. Una delle novità è il Bonus 1800 euro, pensato per le famiglie italiane indipendentemente dal loro reddito.

Si tratta di un beneficio nato a supporto di coloro che hanno intenzione di ristrutturare gli esterni della propria casa.

In particolare, per colo che vogliono rinnovare le aree verdi, come i giardini. Il bonus non potrà essere usato da coloro che vogliono semplicemente dare una rinfrescata al proprio giardino potando le piante.

Per richiedere l’agevolazione, infatti, l’intervento deve avere delle caratteristiche specifiche. Innanzitutto deve avvenire in una superficie calpestabile, anche se valgono i giardini pensili, e poi deve essere verde.

Tra gli interventi finanziabili, compaiono la creazione di zone coperte e di pozzi. Continuate ora a leggere per scoprire come richiederlo.

Come ottenere l’agevolazione

Tutte le famiglie italiane interessate dovranno occuparsi di compilare un elenco di tutti i lavori svolti. Questo elenco verrà in seguito inoltrato all’Agenzia delle Entrate, che dovrà valutarne la conformità.

Il beneficio verrà erogato sotto forma di rimborso nella misura del 36%: nel senso che, nel caso in cui la famiglia spendesse 5000 euro per ristrutturare gli esterni, riceverebbe 1800 euro.

Oltre all’elenco delle spese, sarà necessario comunicare al Tesoro anche l’elenco delle ricevute rilasciate nel corso degli interventi e per l’acquisto di materiali.

Chiunque risulterà idoneo al bonus, riceverà fino a 1800 euro al momento della presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Il beneficio, però, non verrà erogato tutto in una volta, ma verrà diluito in 10 rate con cadenza annuale.

Per fortuna, c’è ancora tempo per richiedere il bonus tanto desiderato dagli italiani. Ricordatevi, però, che la scadenza è il prossimo 31 dicembre del 2022.

Fino a quel momento, quindi, procuratevi di raccogliere tutta la documentazione relativa ai lavori che state già svolgendo, in modo da inviarla il primo possibile all’Agenzia delle Entrate.

E voi conoscevate già tutti i dettagli relativi al Bonus 1800 euro destinato alle famiglie italiane indipendentemente dal loro reddito? Fateci sapere se beneficerete anche voi di questa misura vantaggiosissima!