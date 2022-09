Bonus bollette 700 euro, come richiederlo subito: scade il 30 settembre

Lo sapevate che fino al 30 settembre avete tempo per fare richiesta di un bonus di ben 700 euro?A cosa vi potrà servire? Vi dico soltanto che grazie a questi soldi potrete risparmiare sulle vostre bollette. Interessante vero?

Avete letto bene, se ne farete richiesta nei tempi prestabiliti, potrete anche voi beneficiare di questo bonus, che ha sicuramente un valore non indifferente. Pensate che vi verrà dato solo se rispettate degli specifici criteri. Siete curiosi di saperne di più? Continuate a leggere qui di seguito allora, magari anche voi potrete ricevere questi soldi.

Bonus da 700 euro: quando scade?

Il bonus di cui vi stiamo parlando vi alletta e non poco? Detto anche bonus IREN, questo rappresenta un aiuto per chi, appunto, ha scelto il gruppo IREN e i suoi servizi di teleriscaldamento.

Chi ha contatti con questa società, sicuramente, sarà già a conoscenza del fatto che tale agevolazione esiste da mesi e che la sua scadenza è stata nel tempo prorogata.

Per richiedere tale misura la scadenza, inizialmente, era prevista per il 30 giugno dell’anno corrente; era, perché la società in questione come detto, ha introdotto delle novità. Oggi, infatti, per poter richiedere tale bonus, bisogna fare domanda entro il 30 Settembre dell’anno corrente.

Attenzione: prima accertatevi di poterlo fare, però, perché non tutti ne hanno diritto. Come detto solo chi ha un contratto con tale società può beneficiarne.

Ci sono degli altri requisiti da rispettare?

Beneficiari del contributo

Sicuramente la misura sarà messa primariamente a disposizione di chi si trova in serie difficoltà.

Dunque potrà accedere chi ha un ISEE di 12000 euro e massimo 3 figli a proprio carico. Chi risulta avere più figli, potrà accedere solo se ha un ISEE che non supera le 20.000 euro.

Ora vi starete chiedendo a quanto ammonti esattamente l’importo del bonus, dal momento che vi sono diversi criteri.

Ve lo dico subito: per i primi, ovvero per chi ha a carico tre figli o anche meno, è previsto un bonus di 535 euro. Per tutti gli altri l’importo sale a 747 euro. Ma questo bonus sarà erogato in tutta Italia? No!

Solo alcuni comuni potranno beneficiarne: nel dettaglio parliamo di:

Beinasco

Collegno

Genova

Grugliasco

Moncalieri

Nichelino

Parma

Piacenza

Reggio Emilia

Rivoli

Come accedere al bonus?

Arriviamo all’ultimo interrogativo: come fare per ricevere tale bonus?

A tal proposito va sottolineato che l’importo sarà erogato sotto-forma di sconto, sulle bollette che dovrete pagare.

Per ricevere tale sconto dovrete inoltrare la domanda al vostro comune di residenza e comunicare, oltre i dati richiesti, i dati riguardanti il vostro contratto. Dunque accertatevi di avere con voi le informazioni necessarie, il codice cliente e il numero del contratto.

Volete saperne di più? Potete rivolgervi al vostro comune di residenza, il quale saprà togliervi ogni dubbio! Dunque non vi resta che informarvi e procedere e il bonus potrà essere vostro!