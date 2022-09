Bonus 200€ dall’INPS, tornano altre 3 mensilità: muoviti | Tra un mese scade

Avete sentito parlare del bonus da 200 euro che il governo sta riconoscendo a determinate categorie? Se la risposta è no, affrettatevi a capirne di più, perché per usufruirne, alcuni, dovranno fare domanda.

Il governo Draghi per sopperire alla situazione che stiamo vivendo, per quanto riguarda l’aumento dell’energia e non solo, sta riconoscendo delle specifiche misure e dunque un bonus di 200 euro. Il fatto è che alcune categorie le riceveranno automaticamente, altre invece per beneficiarne dovranno presentare domanda. Come e quando?

Bonus 200 euro: chi deve fare domanda?

Abbiamo detto poc’anzi che alcuni di noi, per poter fare richiesta di tale bonus, che ammonta all’importo di 200 euro, dovranno fare una specifica domanda all’Inps. Ma a chi ci riferiamo?

Ai collaboratori coordinati e continuativi , i quali presentino un contratto attivo al 18 maggio e abbiano una situazione reddituale inferiore o uguale a 35mila euro per l’anno precedente.

, i quali presentino un contratto attivo al 18 maggio e abbiano una situazione reddituale inferiore o uguale a 35mila euro per l’anno precedente. Ai lavoratori stagionali (inclusi quelli agricoli), che abbiano un contratto a tempo determinato e che l’anno precedente abbiano lavorato per almeno 50 giorni. Inoltre la loro situazione reddituale, come per i primi, deve essere inferiore o uguale a 35mila euro per l’anno precedente.

(inclusi quelli agricoli), che abbiano un contratto a tempo determinato e che l’anno precedente abbiano lavorato per almeno 50 giorni. Inoltre la loro situazione reddituale, come per i primi, deve essere inferiore o uguale a 35mila euro per l’anno precedente. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nell’anno precedente abbiano versato almeno 50 contributi giornalieri. La loro situazione reddituale deve essere inferiore o uguale a 35mila euro per l’anno precedente

che nell’anno precedente abbiano versato almeno 50 contributi giornalieri. La loro situazione reddituale deve essere inferiore o uguale a 35mila euro per l’anno precedente Ai lavoratori autonomi, che non abbiano partita IVA e la cui iscrizione non risulti altrove; nell’anno precedente, inoltre, devono aver avuto attivo un contratto autonomo occasionale, di cui deve risultare, per l’anno precedente, almeno un’entrata mensile. Inoltre la loro iscrizione alla Gestione separata deve risultare già alla data in cui è entrato in vigore il provvedimento;

che non abbiano partita IVA e la cui iscrizione non risulti altrove; nell’anno precedente, inoltre, devono aver avuto attivo un contratto autonomo occasionale, di cui deve risultare, per l’anno precedente, almeno un’entrata mensile. Inoltre la loro iscrizione alla Gestione separata deve risultare già alla data in cui è entrato in vigore il provvedimento; Agli incaricati alle vendite a domicilio, la cui situazione reddituale preveda per l’anno precedente un importo inferiore o uguale a 5mila euro; inoltre devono aver aperto partita iva e la loro iscrizione deve risultare già alla data in cui è entrato in vigore il provvedimento.

Come fare domanda?

I lavoratori che abbiamo elencato nel paragrafo precedente devono presentare domanda entro e non oltre il 31 del prossimo mese. Ma concretamente come si presenta tale domanda?

Online: basterà cliccare sulla dicitura “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” che potrete trovare sulla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, cliccando prima su “Prestazioni e servizi” .

Poi su “Servizi” e infine su “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Inserite i vostri dati per l’autenticazione e successivamente scegliete la categoria che vi interessa, ai fini della vostra richiesta.

Fatto questo, accedete nuovamente e ritroverete tutti i moduli che il sistema avrà prodotto per voi; inoltre potrete verificare lo stato della vostra domanda quando vorrete proprio da lì.

Quali dati sono necessari per poter accedere a tali servizi? Per presentare la vostra domanda dovrete avere con voi il vostro SPID di livello 2 o anche superiore. Non solo: dovrete avere la carta d’identità elettronica 3.0 e la carta nazionale dei servizi.

Un’altra alternativa per presentare la domanda

Badate bene, per presentare la vostra domanda, potete anche beneficiare di un’altra opzione, ovvero potete usufruire del servizio di Contact Center Multicanale.

Insomma potete contattare il numero verde 803 164 da rete fissa e il tutto senza pagare un centesimo.

Potete anche chiamare il numero 06 164164 dal vostro cellulare, ma in tal caso pagherete in base al gestore che avete.

E se non abbiamo i dati che elencati poco fa? Niente paura: potete comunque avanzare la vostra richiesta attraverso il patronato e i servizi che offre.

Chi riceve il bonus senza presentare domanda

Ora vi starete chiedendo quali siano le categorie che non hanno bisogno di fare nulla per ricevere il bonus.

Vediamole insieme.

soggetti che abbiano ricevuto nel mese di giugno dell’anno corrente NASpI e DIS-COLL

individui che abbiano ricevuto l’indennità di disoccupazione agricola nell’anno corrente

soggetti che abbiano ricevuto indennità Covid.

Ai soggetti elencati il bonus sarà erogato direttamente dall’Inps il mese prossimo, così come sono state erogate le altre indennità citate. Inoltre, grazie al provvedimento Aiuti bis n.185 del 9 agosto 2022 questo bonus potrà essere riconosciuto anche ad altri lavoratori.

Chi per esempio ha la partita iva, i dottorandi, chi è tornato a lavoro dopo la maternità e chi riceve la pensione dal primo luglio dell’anno corrente potrà beneficiarne.