Belen Rodriguez, lo scatto fa sognare i fan: “Guardate che pancino” | FOTO

Belen Rodriguez, cicogna in arrivo?

La conduttrice argentina più amata d’Italia sta vivendo un momento davvero magico sia da un punto di vista professionale che privato. Tra poche settimane tornerà nuovamente nel programma mariano, “Tú sí que vales” insieme ai suoi storici colleghi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Anche per quanto riguarda il privato non può certo lamentarsi. Il suo ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino ha fatto sognare tutti. La loro estate romantica, tra mare e famiglia è stata, a detta della conduttrice argentina in diverse interviste, una delle più belle degli ultimi anni.

Stefano e Belen sono al settimo cielo, la ritrovata felicità, il ritrovato amore e la ricostruita famiglia è tutto ciò che desideravano. E proprio in un clima di così grande serenità per la coppia, arriva un dettaglio che fa impazzire i social. Questa foto non lascia più alcun dubbio: pancino sospetto avvistato! Belen Rodriguez è in dolce attesa?

Lo scatto della conduttrice insinua il dubbio

Cicogna in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Arriva lo scatto che sta infiammando i social e che non lascia più dubbi: il pancino sospetto della conduttrice fa gridare alla gravidanza. Nelle scorse ore, la Rodriguez si è presentata alla mostra del cinema di Venezia con delle rotondità sospette.

Sebbene sembrasse che fosse sua intenzione saltare per questo anno la passerella veneziana, alla fine ha ceduto anche lei al fascino del red carpet. Ed eccola dunque bellissima, mentre in un succinto abito bianco prende parte al gala di Shiseido. Tutti i riflettori sono per lei.

Belen Rodriguez sembra una dea meravigliosa nel suo dress total white che porta la firma di David Koma e che costa oltre 2000 euro. Non sfugge un dettaglio agli attenti fan della conduttrice: il vestito mette in evidenza, per via della sua aderenza, un pancino che sembra sospetto.

In tanti hanno gridato alla gravidanza. Che la Rodriguez sia davvero incinta? Lei non ha mai negato di amare la famiglia numerosa e ha sempre detto che dopo Luna Marì, la bimba nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese, sarebbe pronta a rivivere per la terza volta l’esperienza di mamma e farlo con Stefano sarebbe davvero un sogno anche per i tantissimi fan della coppia che sono felicissimi del loro ritorno di fiamma.

La Rodriguez sta vivendo un momento davvero d’oro. Le cose con De Martino procedono a gonfie vele e lei non potrebbe essere più contenta. Per il momento, su queste voci di presunta gravidanza, Belen non si è voluta esprimere ma sicuramente, come è successo anche in passato, se dovesse essere, sarà la prima a comunicarlo ai suoi seguitori. Nel frattempo, in tanti non si stupirebbero del la notizia dovesse ricevere conferma.