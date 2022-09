Addio Regina Elisabetta, il clamoroso dettaglio sfuggito a tutti: Carlo ci aveva avvertiti

Regina Elisabetta, addio alla sovrana più longeva della storia del mondo. Carlo però ci aveva avvertiti della gravità della situazione. Ecco il clamoroso dettaglio che è sfuggito a tutti.

Addio alla Regina Elisabetta. La sovrana più amata del mondo si è spenta all’età di 96 anni in una Scozia piovosa. Quel dettaglio premorte parlava chiaro ma è sfuggito a tutti. Carlo aveva già avvisato il mondo.

Addio alla Regina Elisabetta

In un piovoso pomeriggio dell’8 settembre 2022, nel castello di Balmoral, nella sua adorata Scozia, la monarca più amata e famosa del mondo, Queen Elizabeth, si è spenta serenamente, circondata dall’affetto delle persone più care. Finisce così un’epoca, quella Elisabettiana, che per oltre 70 anni ha fatto la storia del mondo e delle Nazioni.

Lei, che ha visto l’Inghilterra crollare, rialzarsi e attraversare crisi e pandemie, non è riuscita a combattere però contro il tempo. Si è spenta in pace, fanno sapere dalla casa reale, la amata sovrana, che ha lasciato ora le redini del Regno Unito nelle mani di suo figlio Carlo che da ora in poi sarà il nuovo re d’Inghilterra con il nome di Charles III.

Eppure, che la Regina Elisabetta non stesse bene era noto da tempo ma l’ormai ex Principe Carlo ci aveva già avvertiti in un certo senso. Ecco quel dettaglio che è sfuggito a tutti e che oggi lascia l’amaro in bocca.

Il dettaglio sfuggito fa tremare il cuore

Carlo ci aveva avvertiti, in un certo senso, che sua mamma si stava avviando verso la fine della sua vita terrena. Sebbene solo due giorni fa la Regina abbia preso parte ad un altro evento importante nella storia del mondo, il passaggio di testimone da Boris Johnson a Liz Truss, che è diventata il nuovo primo ministro britannico, la monarca non è riuscita a vedere però compiuto il suo programma politico.

Eppure, il figlio Carlo ci aveva mostrato che qualcosa purtroppo non stava andando come ci si aspettava. La Regina Elisabetta il 3 settembre non ha partecipato al Braemar Gathering in Scozia, un evento importantissimo per il Regno Unito e che riguarda l’inizio degli Highland Games, un momento di condivisione con il popolo del Regno Unito al quale questa volta si è presentato Carlo, da solo, senza la sua mamma.

Una scelta strana, fa sapere una fonte al The Mirror, che avrebbe dovuto farci capire della gravità della situazione riguardo le condizioni di salute di Elisabetta II. La morte della sovrana più amata del mondo arriva come un fulmine a ciel sereno considerando soprattutto il fatto che solo 48 ore prima della sua dipartita era in piedi, sulle sue gambe, ad accogliere il nuovo primo ministro.

Adesso grandi responsabilità saranno sulle spalle di Carlo III, questo è il nome scelto dall’attuale Re di Inghilterra, che regnerà, si spera seguendo le orme della mamma, il Regno Unito con accanto sua moglie Camilla, che ora è a tutti gli effetti Regina consorte di Inghilterra.

Tra 10 giorni ci saranno i funerali. Il corpo della Regina Elisabetta che al momento si trova in Scozia e qui vi rimarrà per 24 ore, è nella cattedrale di Saint Giles ad Edimburgo, dopodiché il suo feretro sarà trasportato a Londra e collocato nella Westminster Hall del palazzo di Westminster.

Si attende il trasferimento della bara il quinto giorno dopo la morte, secondo il protocollo dell’operazione Unicorn. Il mondo non è ancora pronto per metabolizzare un evento del genere. La scomparsa di Queen Elizabeth segna la fine di un’epoca storica.