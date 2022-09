“Addio principessina”, l’ultimo saluto dei sudditi: mamma Letizia e papà Filippo commossi

Letizia e Filippo hanno il cuore spezzato, l’ultimo saluto alla principessina è straziante. I sudditi spagnoli sono commossi.

Grande commozione per la famiglia reale spagnola. Mamma Letizia e papà Filippo in lacrime dopo l’ultima novità in casa Borbone.

Letizia e Filippo col cuore spezzato dopo l’ultimo saluto

Le ultime notizie della Royal Family spagnola. Letizia Ortiz e Filippo VI di Spagna hanno il cuore distrutto in mille pezzi, i sudditi sono commossi e tristi. L’ultimo saluto alla principessina è davvero difficile da sopportare per i genitori.

Sposati dal 2004, i due famosi e attuali sovrani della penisola Iberica hanno fatto sognare tutti con il loro amore. Lei, la principessa moderna, la ex giornalista che incontra il principe azzurro e lui, il reale ribelle che decide di violare ogni regola del protocollo monarchico per sposare una donna dal sangue non blu.

Dopo tanti anni sono ancora insieme e anche se hanno vissuto dei momenti di crisi e degli alti e bassi, come capita in tutte le coppie, oggi continuano ad essere l’uno la spalla dell’altra e insieme ancora stanno affrontando un momento davvero difficile: proprio loro costretti a dire addio alla loro bambina, l’angelo di casa, la cui assenza è incolmabile.

Il saluto alla principessina commuove il mondo intero

Filippo VI di Borbone e Letizia Ortiz stanno attraversando un momento dedicato. Proprio loro costretti a rinunciare momentaneamente alla loro secondogenita. Stiamo parlando dell’infanta Sofia di Spagna che come la sorella Leonor, che ormai è una vera e propria signorina, si prepara a spiccare il volo.

Molto presto la principessina lascerà, secondo alcune indiscrezioni, la famiglia reale per raggiungere un college all’estero, molto probabilmente lo stesso in Galles che al momento è frequentato dalla sorella maggiore.

Sofia di Borbone è nata il 29 aprile 2007 ed è seconda in linea di successione al trono spagnolo. La giovane porta lo stesso nome della sua nonna paterna, la mamma di Filippo, Sofia di Grecia, alla quale tra l’altro è legata e con la quale va molto d’accordo.

I sudditi spagnoli si congedano dalla piccola principessa

La principessa Leonor, la sorella maggiore di Sofia, ha da poco iniziato il suo secondo anno all’Atlantic college in Galles mentre la secondogenita di Filippo e Letizia si appresta ad affrontare un altro lungo anno scolastico, forse l’ultimo, presso il collegio privato Santa Maria de los Rosales, lo stesso frequentato in passato anche dalla principessa Leonor.

A luglio, Sofia dovrà poi decidere che direzione prendere. Molti esperti di gossip reali credono che proprio come la primogenita, anche la seconda figlia di Letizia e Filippo lascerà la famiglia reale per raggiungere Leonor nel Regno Unito e iniziare la sua nuova avventura presso l’Atlantic college in Galles, lasciando quindi i propri genitori e la sua nazione alle spalle.

A differenza di Leonor, prossima regina di Spagna, che è sempre al centro dell’attenzione e che ha costantemente i riflettori dei mass media puntati addosso, Sofia cerca di mantenere un profilo piuttosto basso.

Amante dello studio e della cultura, per tutto il 2022 è apparsa pochissime volte in pubblico. La ragazza si è concentrata prima sugli studi e poi sulle sue vacanze estive. Letizia e Filippo sono orgogliosi delle loro bambine ma averle lontane da casa spezza il loro cuore.

Per molto tempo, e lo stesso sarà per Sofia se prenderà la decisione di studiare all’estero, le principessine non ritorneranno a casa. Per il momento Sofia è ancora vicina a mamma e papà mentre Leonor è già volata in Galles e i genitori non potranno rivederla prima delle consuete vacanze invernali.

Insomma, anche la piccola Sofia è pronta a spiccare il volo ma mamma e papà non sono ancora pronti ad affrontare questa ennesima separazione e a quanto pare nemmeno i sudditi:

“Adios princesita, somos orgullosos de TI”.

“Addio principessina, siamo orgogliosi di te”. Questo l’ultimo saluto dei sudditi che già da ora devono cominciare a familiarizzare con l’idea che anche la principessina Sofia è pronta a lasciare il nido.