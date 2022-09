Addio muffa dalla guarnizione del frigorifero, bastano 3 gocce: come se fosse nuovo

By

Con il passare del tempo le guarnizioni della porta del frigorifero ingialliscono e, accumulano macchie nere di muffa.

La pulizia di questo elettrodomestico è molto importante poiché è il luogo in cui vengono conservati gli alimenti. Per questo, è bene sapere come pulire le gomme annerite o gialle della porta del frigorifero con i migliori trucchi e rimedi casalinghi.

Addio muffa dalla guarnizione del frigorifero

Quando non viene pulito frequentemente, il frigorifero diventa l’habitat ideale per centinaia di migliaia di batteri, muffe e altri germi. Questo tipo di sporco può contaminare gli alimenti e causare seri problemi di salute. Trattandosi di un elettrodomestico che non può mancare in casa, è opportuno monitorarne la pulizia ed evitare, per quanto possibile, l’accumulo di sporco e di cattivi odori. Per questo è molto conveniente effettuare una corretta e profonda pulizia del frigorifero, almeno una volta ogni 15/20 giorni. Vediamo alcuni trucchi per tenere in ordine il frigorifero e il congelatore. Come si puliscono le guarnizioni del frigorifero? In questa occasione ci concentriamo su come pulire e disinfettare le guarnizioni della porta del frigorifero, un accessorio che ingiallisce facilmente e tende a ospitare muffe (macchie nere). Per pulire le guarnizioni della porta del frigorifero abbiamo a disposizione diversi metodi con prodotti naturali per cui secondo quello che più preferite sono necessari: