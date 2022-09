“Ylenia con tutti i suoi fratelli”, lo scatto di Romina Power commuove tutti: che emozione

Romina Power sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video dove è ritratta la sua primogenita Ylenia assieme ai suoi fratelli. Ecco il filmato che ha commosso il web.

Romina Power è una cantante italiana che ha avuto un enorme successo dal punto di vista discografico per via della sua collaborazione artistica con Al Bano che è stato anche suo marito per ben 29 anni.

La cantante vanta anche alcuni successi discografici da cantante singola come l’evergreen Il ballo del Qua Qua del 1981, versione italiana del brano Der Ententanz del musicista svizzero Werner Thomas.

Romina Power: il video di Ylenia con i suoi fratelli

La storia d’amore con Albano Carrisi è cominciata quando alla fine degli anni ’60 si sono conosciuti sul set del film Nel Sole e nel 1970 i due hanno deciso di convolare a nozze mettendo la mondo quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Ma la notte tra il 1993 e il 1994 la felicità famigliare viene scossa da una notizia terribile, la loro primogenita Ylenia scompare misteriosamente dopo aver deciso di fare un viaggio nel Belize in solitaria con addosso solo uno zaino e qualche strumento per prendere degli appunti.

La ragazza, che aveva esordito in tv come prima valletta de La Ruota della Fortuna, aveva intenzione di scrivere un libro sulla vita degli artisti di strada del posto e in un ultima telefonata avuta con suo padre aveva dichiarato di voler andare a New Orleans.

Albano, sembra essersi infuriato molto in quanto contrario alla decisione di sua figlia di andare oltre i posti che aveva previsto per il suo viaggio ma la ragazza sembra non avergli dato ascolto.

Suo fratello, Yari, credendo di farle una sorpresa decise di raggiungerla ma arrivato sul posto scopre il terribile evento, Ylenia era sparita da giorni e il suo ultimo avvistamento è stato assieme ad un musicista di nome Alexander Masakela.

Ylenia, sembrava essere molto presa dall’uomo che considerava il suo guru e secondo Romina Power è stata soggiogata e drogata da quest’ultimo per poi essere stata vittima della tratta delle bianche.

Masakela, infatti, è stato uno dei primi indiziati ma è stato subito rilasciato per mancanze di prove, anche se in seguito è stato denunciato e arrestato da altre donne per via di accuse di violenza e stupro.

Romina ha sempre sospettato che fosse lui il colpevole della scomparsa di sua figlia anche se un uomo del posto ha affermato di aver visto una ragazza bionda gettarsi nel Mississippi dicendo di appartenere alle acque.

Per questo motivo, dopo qualche anno Albano ha chiesto al tribunale di Brindisi un certificato di presunta morte riuscendo ad ottenerlo nonostante pare che Romina fosse contraria alla decisione.

Il commovente filmato pubblicato da Romina

Nonostante tantissime segnalazioni su avvistamenti di Ylenia nel corso degli anni, risultati poi non veritieri, la Power non ha mai smesso di sperare di poter riabbracciare un giorno la sua amatissima figlia.

Il 1 settembre, la donna ha pubblicato su Instagram un commovente video che mostra varie foto di Ylenia sia con lei che con i suoi fratelli e la cantante ha commentato il filmato pubblicandolo con due cuori senza dire nient’altra parola.

Commovente il video postato da Romina Power cin Ylenia e i suoi fratelli…

Che tenera…spero che prima o poi possa ritrovare e riabbracciare la sua amatissima figlia… PIC.TWITTER.COM/RPPDMWMRVY — LaLUNAtica (@sono_lunatica) SEPTEMBER 8, 2022

Sui social, il video ha cominciato a fare il giro del web e tutti gli utenti si sono commossi per via del gesto della donna e delle foto mostrate. L’amore incondizionato di Romina per la sua figlia mai più ritrovata è viscerale e i fan non hanno potuto far a meno di trattenere le lacrime dopo aver visto il filmato.

Dopo quasi 30 anni, di Ylenia non ci sono notizie ma solo segnalazioni e avvistamenti senza conferme, ma noi speriamo che, dopo tutto questo tempo Romina, e anche il suo ex marito Albano, possano un giorno riabbracciare la figlia scomparsa.