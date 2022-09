“Viso tristissimo e sciupato, siamo con te”, Ilary Blasi non la riconosce più nessuno | FOTO

Ilary Blasi fa spaventare tutti. La ex moglie del pupone è irriconoscibile: viso tristissimo e fin troppo magro. I fan sono spaventati per lei.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi fa tremare e preoccupare i social. Gli ultimi scatti sono davvero spaventosi. La Blasi sembra un’altra persona.

Ilary Blasi fa spaventare i social

Ilary Blasi da un mese a questa parte, è diventata non solo la regina di Instagram ma anche dei settimanali di gossip e pettegolezzi. Da quando più di sei settimane fa ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, è diventata la donna più famosa d’Italia e del mondo.

Il suo volto è sempre sulle prime pagine dei tabloid nazionali e anche internazionali, pensate che persino il The Sun ha dedicato a questa storia un inserto del loro settimanale. Dopo l’annuncio della separazione, sembrava che le acque si fossero calmate tra i due ex coniugi e che la Blasi fosse pronta a ricominciare la sua vita senza l’ex campione della Roma.

A quanto pare, tutti ci siamo sbagliati di grosso. Ilary Blasi è disperata ma soprattutto il dolore la sta provando tanto fisicamente. Gli ultimi scatti sono inquietanti. La conduttrice Mediaset è irriconoscibile, magra e col viso sciupato, non sembra più lei.

La conduttrice è irriconoscibile

Ilary Blasi sembra un’altra persona. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è irriconoscibile: viso sciupato, occhi tristi e ossa sporgenti, è cambiata completamente. La separazione da Francesco Totti sta iniziando ad avere conseguenze pesanti sul suo corpo e sulla sua mente.

I fan sono preoccupati per lei. Gli ultimi scatti fanno gridare alla paura per la sua stabilità fisica ed emotiva, ora troppo precaria. Nelle scorse ore sono iniziate a circolare sul web alcune immagini che ritraggono la conduttrice insieme ad un suo fan.

Come si può vedere dagli scatti in questione che alleghiamo di sotto, il viso della Blasi è sciupato, gli occhi sono tristi e gonfi come se avesse appena finito di piangere e il suo fisico, già snello e filiforme, appare ora eccessivamente magro.

Tantissimi i commenti arrivati dagli utenti social che manifestano preoccupazione e tristezza per il cambiamento fisico della conduttrice. Tra chi le augura di riprendersi presto e chi scrive che gli occhi della Blasi esprimono profonda tristezza, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è travolta dal caos mediatico.

I social parlano solo e soltanto di lei. Nel frattempo, Francesco Totti comincia a viversi alla luce del sole la sua relazione con Noemi Bocchi. I due amanti sono stati fotografati a Terracina, a cenare insieme in un locale che fino a poco tempo fa era il luogo preferito della Blasi e dell’ex calciatore della Roma per anniversari e cenette romantiche e/o familiari.

Gli equilibri di casa Totti-Blasi sono cambiati. Settembre è arrivato e come si mormora tra i corridoi del gossip, il divorzio sta per diventare ufficiale. Gli avvocati dell’uno e dell’altra sono pronti a scendere in campo: è guerra tra i due ex.