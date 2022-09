Usa, sparatoria in diretta: 4 morti | Catturato il killer

Usa, si è verificata una sparatoria che in diretta su Facebook. L’uomo ha colpito diverse persone e purtroppo 4 morte.

Dilaga la violenza e la preoccupazione negli Stati Uniti. L’ennesimo episodio che provoca dolore e morte. Il tutto tra l’altro condiviso sui social in diretta. La città di Memphis è sconvolta dal dolore.

Usa, sparatoria in diretta Facebook

Una faccenda che ha scosso la città di Memphis e lasciato una dietro di sé una scia di sangue. Un ragazzo afroamericano di 19 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso 4 persone e ferite altre 3.

Gli Usa sono ormai teatro di catastrofi causate dalla mano di squilibrati ma anche soltanto per mano di giovani annoiati. La società moderna e gli accadimenti recenti denotano un andamento particolare e preoccupante tra i giovani. Sempre più spesso, i criminali, rendono partecipi gli utenti del web e questa è una piaga da debellare.

Un 19enne di nome Ezekiel D. Kelly ha deciso di compiere diversi delitti filmandosi durante gli omicidi. La polizia di Memphis, dopo aver appurato che sette persone erano state coinvolte in diverse sparatorie, ha chiesto alla popolazione di non lasciare le proprie abitazioni.

Ezekiel ha filmato la sparatoria in diretta Facebook spiegando ai followers che avrebbe commesso davvero degli omicidi e che lo avrebbe fatto davvero. E così è stato perché il giovane ha sparato a varie persone che si trovavano o in negozi di alimentari o al benzinaio.

Persone che potrebbero essere state scelte a caso ma non si esclude che si possa trattare di litigi inerente al mondo delle scommesse. Un azione crudele e compiuta come se fosse un’azione come un altra e non togliere la vita ad altre persone.

4 morti e 3 feriti

La sparatoria in diretta Facebook è stata compiuta su più fronti. La polizia locale ha spiegato che il malvivente ha fatto un cambio d’auto durante la sparatoria. L’omicida ha sorpreso le vittime all’improvviso e ha sparato per uccidere.

In uno dei video, spiega lo sceriffo della contea di Shalby Anthony Buckner, si vede il 19enne sorprendere il titolare di un negozio di alimentari. Mentre l’uomo si avvicinava, per capire cosa stesse succedendo, è stato freddato.

Il criminale ha poi precisato, nel video in diretta, che lo aveva fatto veramente e che l’uomo era morto. Dopo le indagini preliminari l’individuo è stato trovato e fermato dalla polizia. Ora vanno accertati i fatti che ruotano intorno all’uccisione di 4 persone.

Nell’ultimo periodo non è una novità leggere fatti di cronaca che parlano di sparatorie o violenze inaudite senza motivazioni scatenanti. O almeno cause non visibili o prevedibili che però portano giovani e adolescenti a compiere atti disumani.