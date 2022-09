“Sono stata tradita”, Federica Pellegrini: smascherato dopo anni | Lei è famosissima

Federica Pellegrini sconvolgente: proprio lei tradita. Dopo anni viene a galla la verità. La donna della discordia è famosissima.

La nuotatrice più famosa d’Italia e del mondo, fa una confessione che lascia di stucco: “Sono stata tradita”. Dopo anni viene svelato il segreto tenuto nascosto fino ad ora.

Federica Pellegrini, attuale signora Giunta, diventata tale dopo il matrimonio avvenuto solo qualche giorno fa con il suo allenatore Matteo, è sulla bocca di tutti. Lei, la nuotatrice più conosciuta del mondo e in Italia una vera e propria star, sta facendo parlare i social per una dichiarazione che ha dell’incredibile: anche la bellissima Federica è stata tradita.

Spunta il segreto inatteso che fino ad ora è stato tenuto gelosamente custodito. Chi ha fatto un gesto del genere nei confronti della Pellegrini? Lei, che adesso si sta godendo il suo Matteo e la meritata felicità dopo tanti anni di sofferenze, si ritrova nuovamente travolta dallo scandalo mediatico.

I riflettori sono tutti puntati sulla bella nuotatrice. Vediamo che cosa è accaduto e perché le dichiarazioni della sportiva hanno fatto tanto scalpore.

Anche Federica Pellegrini è stata tradita. A fare una confessione inaspettata è proprio lei, la famosa nuotatrice che ha lasciato tutti di stucco. I più informati sanno bene che la vita sentimentale della sportiva è stata alquanto movimentata e turbolenta.

La bella nuotatrice ha avuto al suo fianco uomini importanti e bellissimi da Luca Marin a Filippo Magnini e sebbene proprio lei sia stata accusata in passato di aver tradito il suo fidanzato Luca con Filippo, attuale marito di Giorgia Palmas, in realtà è anche lei ad aver portato le corna.

Arriva la confessione che nessuno si aspettava. Ecco cosa ha dichiarato Federica:

“Le donne fanno paura a tanti uomini però io credo che non siano le donne a far paura ma siano gli uomini ad aver paura della emancipazione delle donne. Federica fa paura? Molto. Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. L’amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi”.