“Siete bellissimi insieme”, addio Hunziker: Tomaso Trussardi la mostra a tutti | FOTO

Tomaso Trussardi sembra aver trovato nuovamente l’amore dopo la separazione da Michelle Hunziker. Ecco chi è la sua nuova bellissima fidanzata.

Tomaso Trussardi è uno degli imprenditori italiani più famosi al mondo e sentimentalmente è stato legato con la showgirl Michelle Hunziker dal quale ha avuto due figlie Sole e Celeste, prima della separazione.

Infatti, lo scorso gennaio, Tomaso e Michelle hanno annunciato la loro separazione dopo 8 anni di matrimonio e la donna si è subito fatta paparazzare in compagnia di Giovanni Angiolini medico ed ex concorrente del Grande Fratello.

Tomaso Trussardi: ecco la sua nuova fiamma

Al momento, però, sembra che la conduttrice sia tornata single per via della volontà di dedicarsi alle figlie tra cui le due più piccole, avute appunto con Trussardi e ad Aurora avuta dal primo matrimonio con il cantautore Eros Ramazzotti.

Quest’ultima ha scoperto da poco di essere incinta e di conseguenza renderà nonna Michelle che si ritroverà a dare consigli a sua figlia per questa nuova avventura di vita che sta affrontando.

Dopo la separazione, Tomaso non sembra aver avuto altri interessi amorosi e durante il suo trentanovesimo compleanno ha pubblicato delle storie e delle foto in compagnia di Marica Pellegrinelli ex moglie di Eros Ramazzotti.

Alcuni hanno pensato che tra i due fosse scattato qualcosa, ma i più informati sanno che tra l’uomo e la modella c’è sempre stata una forte amicizia anche se entrambi sono stati gli ex di due persone che sono state sposate tra di loro.

Proprio in occasione del compleanno di Trussardi, sembra che la Hunziker non abbia fatto, almeno pubblicamente, gli auguri all’imprenditore diversamente da quanto accaduto al compleanno della conduttrice dove Tomaso, nonostante la separazione ha scritto un bel messaggio per lei.

Neanche Aurora, con cui Trussardi sembrava avere un ottimo rapporto ha mandato gli auguri al suo ex patrigno, diversamente da Goffredo Cerza, fidanzato della Ramazzotti, che invece sembra avere ancora un ottimo rapporto con l’uomo.

Dopo qualche mese, Tomaso ha anche pubblicato tra le sue storie Instagram una frase del brano Miserere

“A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo”

La frase, per molti sembra essere indirizzata alla sua ex moglie che assieme ad Aurora ha partecipato al video dell’ultimo singolo di Eros Ramazzotti, AMA.

Al momento però non sappiamo se davvero il messaggio di Tomaso fosse una stoccata al quadretto famigliare ma in molti pensano che sia così anche se questa rimane solo un’indiscrezione.

La donna al fianco dell’imprenditore

Pare però che Tommaso abbia trovato nuovamente l’amore e a rivelarlo è stato il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato delle foto dell’imprenditore in compagnia di colei che pare essere la sua nuova fiamma.

Si tratta di Ruzwana Bashir, sua coetanea Ceo e co-fondatrice della piattaforma per viaggi Peek. I due sono stati avvistati sulla Costiera Amalfitana su uno yacht insieme ad altre persone.

Come riportato dal settimanale, i due sembrano aver chiacchierato molto sdraiati sull’imbarcazione e la Ruzwana ha accarezzato Odino, il cane levriero di Trussardi che sembra conoscerla molto bene.

Quindi sarebbe lei la nuova fiamma di Tomaso Trussardi? È stupenda, sono bellissimi insieme. PIC.TWITTER.COM/HAKA6KU97E — Supereroe della Tv (@supereroetv) SEPTEMBER 8, 2022

Inoltre, i due hanno passato del tempo tra Sorrento, Capri, Ischia e Ponza e il rapporto dei due sembra essere molto confidenziale, ma al momento non ci sono foto compromettenti, ma la Bashir potrebbe davvero essere, secondo le indiscrezioni, la nuova fiamma di Tomaso.

La notizia ha cominciato a fare il giro del web e molti utenti vedendo le foto della donna l’hanno definita stupenda e c’è chi ha affermato che insieme sono bellissimi e che qualora fosse vero, formano una delle coppie più affascinanti mai viste prima.

Al momento da parte di nessuno dei due è arrivata la conferma ma sono in molti ad augurare a Tomaso di aver trovato un nuovo amore che possa fargli dimenticare del tutto Michelle.