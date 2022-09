“Se la cava benissimo da sola”, Raoul Bova: l’inaspettata dichiarazione su Rocio

Raoul Bova lascia tutti di stucco. Il famoso attore italiano sbotta su Rocio Morales e fa una confessione inaspettata. E chi lo avrebbe mai immaginato? Fan increduli.

Il famoso attore italiano, Raoul Bova, fa una dichiarazione inattesa sull’attrice spagnola Rocio, che lascia i fan senza parole: “Se la cava benissimo da sola”. Aria di crisi? Nessuno si sarebbe mai aspettato un’affermazione del genere da lui, così riservato e taciturno.

Raoul Bova e Rocio Morales

Raoul Bova è uno degli attori italiani più amati di sempre. Sexy symbol per eccellenza, continua ancora oggi a far girare la testa a tantissime donne italiane e non. Conosciuto anche all’estero, incarna perfettamente il modello di bellezza e talento di cui il nostro bel Paese può andare fiero.

Dal 2013 fa coppia fissa con Rocio Morales, una famosa attrice e conduttrice spagnola, che ormai ha trovato in Italia non solo l’amore ma anche il lavoro. Raoul e Rocio sono stati spesso protagonisti di gossip e pettegolezzi, soprattutto per quanto riguarda la loro vita privata.

E proprio oggi, arriva una confessione inaspettata da parte dell’attore italiano sulla compagna che lascia di stucco. Le sue parole non sono passate inosservate. Ecco che cosa ha dichiarato il famoso attore a proposito della bella spagnola. I fan della coppia sono rimasti davvero sorpresi.

La confessione dell’attore lascia il web di stucco

Raoul Bova e Rocio Morales stanno insieme da tanti anni. I due si sono conosciuti nel 2013. Galeotto fu il set del film “Immaturi” dove è scoccata la scintilla. Al tempo lei usciva fuori da una relazione lunga con un attore e cantante spagnolo, Alex Casademunt, che purtroppo poi ha perso la vita in un incidente stradale.

Lui, invece, in quel periodo si stava separando da sua moglie Chiara Giordano, mamma dei suoi due figli. Con la spagnola è stato amore a prima vista. Raoul e Rocio sono usciti immediatamente allo scoperto e nel giro di poco tempo hanno messo su famiglia. I due sono genitori di Luna, nata nel 2015 e Alma, nata nel 2018.

Sebbene la coppia, almeno all’apparenza si mostri sempre contenta e felice, in realtà hanno attraversato come tutti degli alti e bassi e anche dei momenti di crisi piuttosto seri. In un momento delicato e magico per Rocio che è stata scelta come madrina della Mostra del cinema di Venezia, arriva una confessione di Raoul che lascia senza parole.

Il famoso attore italiano ha voluto esprimere il suo parere sulla scelta della Morales come star del Festival. Queste le parole del sexy symbol per eccellenza:

“Consigli a Rocio? Nessuno, è talmente brava che se la sta cavando benissimo da sola. Io le sono affianco, faccio il tifo per lei. Sono molto contento, lei sta facendo un viaggio nel tempio del cinema e ne uscirà sicuramente arricchita”.

Nessuna crisi, dunque. Le cose vanno a gonfie vele. A Venezia la Morales non è infatti da sola. Da qualche ora l’ha raggiunta anche il compagno Raoul che è stato scelto come Ambassador della croce Rossa e per presentare un docufilm che lo vede come protagonista e che riguarda alcuni tragici eventi accaduti in Siria.

Rocio è felicissima di poter ricoprire questo ruolo di così grande prestigio e anche i fan sono al settimo cielo per lei. I social si sono scatenati: finalmente, hanno scritto in tanti, un’attrice degna di tale definizione rappresenterà nel migliore dei modi il Festival del cinema di Venezia.