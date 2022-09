Romina Carrisi, gli auguri da tutta Italia per lei e il compagno: papà Albano felicissimo

By

Ecco che vi sveliamo cos’è successo a Romina Carrisi e perché tutta Italia sta facendo gli auguri a lei e al suo compagno.

Continuate a leggere per scoprire come mai il papà Albano Carrisi è così felice di ciò che è accaduto alla figlia Romina Carrisi.

Chi è il compagno di Romina Carrisi, Stefano Rastelli

Il compagno di Romina Junior si chiama Stefano Rastelli ed è classe 1970: ha quindi 52 anni. Da quanto trapela, è un grande tifoso della Roma e appassionato di pesca.

In passato, è stato sposato. Dal matrimonio sono nate due figlie, Emma e Lola, che hanno un rapporto splendido con il loro padre.

Lui di lavoro fa il regista per la Rai, ed è proprio lì che ha conosciuto Romina. Lei era fissa a Oggi è un altro giorno, programma di cui lui è regista, e così è nato l’amore!

La relazione tra i due è stata ufficializzata in occasione del 35esimo compleanno della ragazza, durante una festa che si è tenuta a Roma e a cui hanno partecipato Albano, Romina Power, Cristel, il marito Davor Luksic e Jasmine.

L’ufficializzazione sui social, invece, è avvenuta quando il Rastelli ha pubblicato una foto che lo immortala assieme alla compagna, eccola di seguito:

I commenti di auguri sui social

Dopo la pubblicazione della foto, tutti hanno iniziato a scrivere i loro auguri sotto lo scatto. In tanti, che non hanno seguito la vicenda, pensavano che Romina Carrisi potesse essere incinta.

In realtà non è così. Potrebbe essere ancora presto per la coppia pensare di mettere al mondo un figlio.

Gli auguri non sono indirizzati soltanto alla figlia di Albano, ma in generale alla coppia, eccone alcuni qui di seguito:

Le felicitazioni sono dovute al fatto che la coppia abbia deciso finalmente di uscire allo scoperto e di non nascondersi più dai paparazzi e dai giornali.

Ora che Romina ha raccontato tutto alla famiglia e ha presentato il compagno al padre Albano e alla madre Romina, non ha più motivo di tenere soltanto per sé questa relazione nata per caso.

Romina sta vivendo un periodo d’oro ed è sicuramente felice che i genitori abbiano accolto a braccia aperte il nuovo compagno.

Anche i fan della donna sono felicissimi e proprio per questo si sono piombati sul profilo di Stefano, per esternare le proprie sensazioni.

Ora in tanti si chiedono quali siano i rapporti tra Romina e le due figlie del compagno, se le abbia già conosciute e se si vedano tranquillamente.

Beh non ci resta che augurare tanta fortuna a questa nuova coppia e soprattutto a Stefano che ora ha una nuova famiglia!