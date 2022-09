“Piena di lividi viola”, la Regina Elisabetta irriconoscibile: l’ultimo scatto è inquietante

Regina Elisabetta, tutti preoccupati per la famosa sovrana inglese. L’ultimo scatto fa davvero paura e spezza il cuore dei sudditi. Momenti di panico nel Regno Unito.

La mamma del principe Carlo fa tremare il Regno Unito e il mondo. L’ultimo scatto della sovrana è inquietante: la Regina è piena di lividi. Che cosa le sta succedendo?

La Regina Elisabetta fa tremare il mondo

Queen Elizabeth, la monarca più longeva della storia, torna nuovamente ad avere i riflettori puntati addosso. Questa volta a far parlare non sono gli scandali di corte o i tradimenti e crisi dei componenti della sua famiglia, ma le sue condizioni di salute.

La mamma del principe Carlo si è mostrata in pubblico qualche ora fa e lo scatto che ha fatto il giro del mondo ha inquietato davvero tutti: la sovrana è apparsa ricoperta di lividi viola. Che cosa le sta succedendo?

Sono ormai mesi che si parla di alcuni problemi di salute che stanno affliggendo la monarca più longeva della storia. Le sue condizioni fisiche destano preoccupazione e tra i corridoi di Buckingham Palace si mormora che sia intenzione della sovrana abdicare e lasciare il regno nelle mani di Carlo e Camilla.

Sebbene il palazzo reale non abbia lanciato, almeno per il momento, un allarme serio, le immagini che stanno facendo il giro dei social spaventano e non poco. Sono davvero inquietanti.

La monarca si mostra con i lividi viola

Torna la preoccupazione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Da tempo si parla di problemi di mobilità che impediscono alla mamma del principe Carlo di svolgere come un tempo, il suo ruolo da reggente, ragion per cui avrebbe optato, si mormora tra i corridoi di Buckingham Palace, di abdicare il prima possibile per far salire sul trono Carlo e Camilla.

Cambierebbero così, se la abdicazione effettivamente dovesse verificarsi, gli equilibri di una monarchia che per 7 decenni è stata nelle mani della Queen più famosa del mondo. Gli ultimi scatti però testimoniano che la Regina Elisabetta purtroppo non sta bene.

Qualche ora fa, la sovrana ha incontrato Liz Truss, il nuovo primo ministro inglese che ha preso il posto di Boris Johnson. L’incontro è avvenuto in Scozia, al castello di Balmoral e non a Londra come accade di solito.

Alcuni fotografi ufficiali e di corte hanno immortalato il cambio di guardia, il passaggio di testimone e la stretta di mano tra la Regina e il nuovo primo ministro e proprio le mani della Queen hanno attirato l’attenzione di tutto il mondo.

Elisabetta ha dei lividi viola e delle macchie scure che hanno fatto nascere preoccupazione e ansia nei sudditi. Che cosa succede? Sui social si è scatenato il putiferio.

Qualcuno ha scritto: “Sembra soffra di problemi di circolazione, ha lividi alle mani”. Qualche altro ha affermato: “Penso che siano livide le sue mani perché con l’età la pelle diventa più sottile e quindi le vene si vedono più marcatamente”.

I sudditi di tutto il mondo sono preoccupati e da palazzo reale non arrivano notizie incoraggianti. Proprio qualche ora fa, è arrivato un comunicato ufficiale da parte del segretario della Regina Elisabetta che comunicava che, su consiglio dei medici, la Regina si è ritrovata costretta a cancellare un incontro formale con i consiglieri governativi. Adesso ha bisogno di riposare. Che cosa le sta succedendo? Il mondo è in ansia per lei.