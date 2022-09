Piattelli cucina sporchi e incrostati, dimentica l’ammoniaca: questo ingrediente toglie tutto

By

Se le cucine a gas presentano alcuni vantaggi rispetto a quelle elettriche, è pur vero che i loro piattelli necessitano di una pulizia adeguata.

I cuochi esperti amano i fornelli a gas per il loro controllo preciso, tanto che alcuni addirittura si rifiutano di cucinare con qualsiasi altra cosa.

Tuttavia, i fornelli del gas possono perdere la loro efficacia quando i loro bruciatori si intasano poiché emetteranno una fiamma debole o in alcuni casi nessuna fiamma, se il bruciatore è molto sporco. Fortunatamente, è abbastanza facile pulirli.

Piattelli sporchi e incrostati

Molti bruciatori sono progettati con un cappuccio in metallo, o ceramica i cosiddetti piattelli, che si trovano sopra la testa del bruciatore e che diffondono o dirigono le fiamme che emergono da essa.

Il flusso di gas può essere ostacolato da residui di cibo che si riversano lungo i lati di pentole e padelle e ostruiscono i bruciatori.

Se non vengono rimossi, questi residui di cibo possono diventare piuttosto duri e difficili da rimuovere, motivo per cui è importante pulirli regolarmente.

Rimuovere i coperchi dei bruciatori

Se i bruciatori hanno i piattelli dei diffusori, è sufficiente sollevare questi dischi dal bruciatore, assicurandosi che siano completamente freddi prima di farlo.

A questo punto si possono rimuovere le teste dei bruciatori sollevandole verso l’alto. In questa operazione si deve fare attenzione a non piegare o danneggiare l’elettrodo di accensione se la macchina del gas è di questo tipo.

Mettere a bagno le parti amovibili

Immergere le teste e i tappi dei bruciatori in una miscela di bicarbonato di sodio e aceto bianco e acqua calda per circa 60 minuti. Questo aiuterà ad ammorbidire i residui induriti.

Con una spugna non abrasiva, si dovrà applicare un po’ del composto e del detergente e si inizia a strofinare tutta la superficie dei piattelli, su entrambi i lati.

Pulizia dei fornelli a gas

Con un tampone non abrasivo e un vecchio spazzolino da denti, strofinare le macchie da tutte le superfici delle calotte e delle teste dei bruciatori.

Se rimangono residui nelle aperture del bruciatore, si può usare una graffetta non piegata per rimuoverli, facendo attenzione a non danneggiare il metallo. Per le macchie molto ostinate, possiamo preparare una pasta fatta con metà bicarbonato di sodio e metà acqua e quindi si può procedere allo stesso modo. In questo modo si eliminano di solito anche le macchie più ostinate, altrimenti si può ripetere il procedimento

Risciacquare abbondantemente

Infine su devono sciacquare accuratamente tutti i pezzi sotto l’acqua corrente, quindi bisogna scuotere per rimuovere l’acqua in eccesso e per ultimo si deve asciugare i piattelli con un panno. Inoltre è bene che tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di rimontare i bruciatori.