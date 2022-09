Panni morbidissimi, il segreto non è l’ammorbidente: butta una manciata in lavatrice

Come ammorbidire i panni? Il segreto non è utilizzare l’ammorbidente, ma in lavanderia utilizzano un altro prodotto. Ne basta una manciata.

Per ottenere un bucato puliti e morbido ricorriamo all’utilizzo degli ammorbidenti che acquistiamo al supermercato o presso i negozi specializzati. Tuttavia, quelli disponibili in commercio contengono sostanze chimiche che possono risultare nocive per la nostra salute e hanno un certo impatto sul rispetto dell’ambiente. Non tutti sono al corrente del fatto che è possibile ricorrere ad ingredienti naturali che troviamo in dispensa e che possono essere utilizzati per profumare e ammorbidire i panni in lavatrice.

Ammorbidire i panni senza ammorbidente: ecco i rimedi naturali

Ci sono validi rimedi naturali che consentono di ammorbidire i panni: ecco quali sono gli ingredienti che puoi trovare in dispensa.

Bicarbonato e sale grosso

Valido rimedio naturale che consente di ammorbidire i panni è quello di mescolare due ingredienti naturali che troviamo in dispensa: il bicarbonato ed il sale grosso. Questi due ingredienti agiscono come anticalcari naturali e sono in grado di ridurre la quantità di calcare presente nell’acqua, rendendo i capi più morbidi. È possibile addizionare anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda per profumare i capi.

Aceto di mele

Altro valido rimedio naturale che consente di ammorbidire i capi è aggiungere l’aceto. Si tratta di un ingrediente noto per le sue proprietà sgrassanti, ma al contempo ammorbidenti. Basta aggiungere dell’aceto di mele, dell’olio essenziale di lavanda e di rosmarino. L’aceto è da preferire a molti detergenti chimici disponibili in commercio.

Camomilla

Un valido rimedio naturale è quello di aggiungere della camomilla al bucato, rendendolo morbido e proteggendo le fibre dei capi dai detergenti aggressivi.

Tè verde

Si può aggiungere ai capi anche del tè verde, che consente di mantenere e donare delicatezza e morbidezza ai capi, eliminando la rigidità ai tessuti.

Acido citrico

Una valida alternativa all’aceto di mele è l’utilizzo dell’acido citrico, il quale è più efficace e più ecologico. Basta sciogliere dell’acido citrico in polvere nell’acqua per creare un ammorbidente fai da te green ed economico.

Come asciugare i panni?

È bene asciugare i panni all’aria aperta. Il buon consiglio è quello di lasciarli all’aria fresca quando è presente della brezza. Una volta asciutti è bene muoverli vivacemente.

È possibile anche mettere i panni in asciugatrice a bassa temperatura. Il calore intenso danneggia l’integrità delle fibre. È possibile anche alternare l’asciugatura ad alte temperature nell’elettrodomestico con l’asciugatura all’aria aperta. È bene rimettere i panni nell’asciugatrice e selezionare un programma “antipiega”.