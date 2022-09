Nuovo bonus vacanze di 450€ senza ISEE, disponibile per tutti: sbrigati

Non ci crederete, ma è tornato il vostro tanto amato bonus vacanze 2022. Ebbene sì, anche la stagione autunnale e invernale potrà avere un colore diverso. Pensate che dal 5 Settembre è possibile fare richiesta di un voucher dell’importo di 450 euro, senza tener conto dell’ISEE. Cosa prevede?

Il voucher che potrete richiedere vi consentirà di usufruire di diversi servizi e sconti. Sicuramente vi starete chiedendo come funziona. Siamo qui proprio per svelarvelo.

Torna il bonus vacanze

Come avete avuto modo di leggere, il bonus vacanze potrà essere nelle vostre mani. Avete il sogno di viaggiare in Italia per 365 giorni? Bene, potete fare richiesta del voucher fino a 450 euro, senza tener conto del vostro ISEE, fino all’estate del 2023.

Molte regioni italiane hanno deciso di partecipare a questa bella “avventura”. Dal 5 settembre è possibile, infatti, godere di un’iniziativa che prevede la possibilità di viaggiare per l’Italia, usufruendo di sconti fino al 50% su escursioni e soggiorni. Fantastico, vero?

Non finisce mica qui, potrete godere di tante altre agevolazioni. Tutto ciò vi alletta? Continuate a leggere qui di seguito per capire come fare per godere di questi vantaggi.

Come funziona il nuovo bonus: altre informazioni

Credete di meritarvi quella vacanza che da tempo desiderate? Forse è arrivato il momento giusto per farla e pensate che potete partire, risparmiando alla grande.

Dal 5 settembre, se vorrete, potrete fare richiesta di questo vaucher che vi consentirà di viaggiare in una regione dell’Italia e questo fino all’estate prossima. Esattamente fino al 30 giugno 2023.

Come detto il tutto ammonta a 450 euro e grazie a questo valore potrete sostenere le vostre spese di soggiorno e che riguardano le vostre escursioni. La bella notizia è che non ci sono requisiti da dover rispettare.

Questo cosa significa?

Il bonus di cui vi stiamo parlando non prevede ISEE. Quindi tutti voi potete usufruirne. Vi basterà prenotare un soggiorno di quattro notti, scegliendo una delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Voi, badate bene, ne dovrete pagare solo due, poiché le restanti saranno responsabilità della regione e della struttura ospitante. Inoltre potrete pagare a metà prezzo le attività che deciderete di fare.

Un sogno? No, può diventare una bellissima realtà.

Voucher del Piemonte: esempio di una regione aderente

Prendiamo come esempio il voucher erogato dal Piemonte: spetta a tutti coloro che vorrebbero trascorrere qualche giorno in regione, esattamente 4 giorni e solo due saranno a carico di chi viaggia. E se si sceglie la camera doppia?

In tal caso l’importo massimo del bonus ammonta a 300 euro, per la camera singola, invece, è di 150 euro.

E se vogliamo soggiornare per più di due settimane? In tal caso raddoppia anche il vostro bonus. Come detto è inoltre possibile avere uno sconto sulle attività ed escursioni turistiche fino al 50%.

È possibile accedere a escursioni varie: a piedi, a cavallo, in bici. Tutte le attività che preferite, insomma! Potrete richiedere anche il voucher esperienza e usufruire di uno sconto del 50% su tutti gli altri servizi di relax.

Cosa aspettate quindi?

I bonus vacanza 2022 sono disponibili attraverso il portale Visit Piemonte. Non perdete altro tempo.