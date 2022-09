Noemi Bocchi, prima di Totti c’era proprio lui: in Italia è potentissimo | FOTO

Prima di intraprendere la relazione con Francesco Totti, Noemi Bocchi era sposata con un uomo molto potente. Ecco di chi si tratta.

Questa estate abbiamo fatto la conoscenza di Noemi Bocchi che in pochi mesi è diventata una delle donne più chiacchierate di sempre per via della sua presunta nuova relazione con l’ex calciatore Francesco Totti.

Dopo l’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Totti in molti hanno pensato che la causa della fine del matrimonio sia stata proprio Noemi, visto che nei mesi precedenti, l’ex capitano della Roma era stato avvistato assieme a lei.

Noemi Bocchi: il nome dell’ex marito

I due, si sono conosciuti nel 2021 ad un torneo di padel organizzato da Alex Nuccetelli, amico fraterno di Totti e poi si sono incontrati nuovamente in delle serate organizzate sempre dallo stesso uomo, dove è stata presente anche la Blasi.

Sebbene i giornali e i siti di gossip questa estate hanno rilasciato alcune indiscrezioni, mai confermate che volevano la Bocchi causa della separazione tra Ilary e Totti sembra invece che la relazione del Pupone con la donna sia solo una conseguenza.

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Totti e Ilary siano separati in casa già da un anno e mezzo dopo che l’ex calciatore ha scoperto qualcosa che l’ha molto deluso sul cellulare della conduttrice.

Da quel momento in poi, seppur sembra che abbiano cercato di continuare la loro storia per via dell’amore per i propri figli, le cose tra Totti e Ilary sembrano non essere andate per il verso giusto.

Così, dopo alcune smentite avvenute verso l’inizio del 2022, a luglio entrambi hanno pubblicato due comunicati separati dove hanno annunciato la loro separazione e sembra che Totti voglia che le pratiche del divorzio avvengano in modo rapido per avere appunto una separazione senza guerre legali.

Per questo motivo, il nome di Noemi Bocchi, in queste calde settimane è stato sulla bocca di tutti e su di lei sono nate tantissime notizie tra cui una che la volevano incinta, ma poi subito smentita.

La donna, è stata recentemente avvistata all’Hostaria del Vicoletto a Terracina, dove poche ore dopo è stato visto anche Francesco Totti. I due, secondo il settimanale Chi avrebbero passato del tempo assieme e quindi la loro relazione non sarebbe più un segreto, anche se pare debbano ancora attendere ad annunciarla pubblicamente, per via di alcuni accordi sul divorzio.

Il potentissimo imprenditore prima di Totti

Noemi Bocchi è una flower designer che ha conseguito una laurea in Economia Aziendale e Bancaria presso l’Università LUMSA di Roma. La donna trentaquattrenne, inoltre, ha due figli di 8 e 10 anni avuti dal suo ex marito Mario Caucci.

L’uomo è un importante imprenditore che oltre dirigere l’attività di famiglia gestisce altre società ed è il Team Manager del Tivoli calcio. Dal punto di vista scolastico ha studiato presso la Luiss Business School che gli ha dato le basi per intraprendere il suo lavoro.

Noemi e Mario, sono ancora sposati e sembra che anche loro stiano intraprendendo un percorso che li porterà al divorzio effettivo che renderà Caucci totalmente libero come lo sarà anche la Bocchi.

Lo scorso febbraio, quando si cominciava a parlare di un presunto flirt tra Totti e la sua ex moglie, l’imprenditore era stato intervistato a riguardo e disse la sua con estrema sincerità:

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie… Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”

Infatti, sicuramente dopo questa storia, Noemi Bocchi ha ricevuto un enorme vantaggio mediatico e sono molti i giornali e la trasmissione che la vorrebbero come ospite ma per ora la donna non si è lasciata abbindolare e rimane in silenzio, come anche fanno Totti e Ilary.