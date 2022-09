“Mi fai sentire come se fossi l’unica al mondo”, Ilary Blasi: la dolcissima dedica per lui

Ilary Blasi lascia tutti di sasso. La conduttrice Mediaset sbalordisce i social. Arriva la dolcissima dedica per lui. E chi se lo sarebbe mai immaginato?

Ormai di Ilary Blasi si parla continuamente, non c’è un solo giorno in cui la famosa conduttrice Mediaset non sia sulla bocca degli utenti social e dei giornalisti.

Da quando ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, una separazione la loro che ha sconvolto non solo l’Italia ma tutto il mondo, la presentatrice dell’Isola dei Famosi è tornata in maniera inaspettata sui social network, strumenti dei quali si serve non solo per condividere con i suoi tantissimi seguitori la sua vita professionale ma anche attimi di quotidianità e del suo privato.

Proprio nelle scorse ore, la ex letterina di Passaparola, ha sorpreso tutti con una dedica speciale rivolta proprio a lui. I fan sono rimasti senza parole, il messaggio della conduttrice è arrivato forte e chiaro.

Da quando ha annunciato la fine della sua relazione con Francesco Totti, Ilary Blasi tutti i giorni si mostra sui social e attraverso alcune Instagram stories è solita condividere con i suoi tantissimi seguitori momenti della sua vita professionale ma anche privata.

A differenza dell’ormai ex marito che si è trincerato dietro il silenzio stampa e social, facendo perdere le sue tracce, almeno sul web, la conduttrice dell’Isola dei Famosi sta invece utilizzando Instagram come strumento di affermazione e rinascita. Proprio attraverso alcune Instagram stories, la Blasi ha sorpreso tutti.

La conduttrice, nelle scorse ore, si è mostrata bellissima mentre si riprendeva con il suo cellulare ad uno specchio posizionato in una stanza dai colori marmorei. Lei, che indossa una tuta di jeans che mette in risalto il suo fisico che, a detta degli utenti social ormai è un po’ troppo magro, ha scelto come sottofondo una canzone che parla chiaro, quella di Coopex dal titolo “Only girl”.

Ad attirare l’attenzione sono soprattutto alcuni versi che sembrano un chiaro messaggio rivolto a qualcuno:

“…You make me feel like i’m the only girl in the world….”

Questa frase che tradotta vuol dire “Mi fai sentire come se fossi l’unica al mondo”, pare avere un destinatario. Di chi si tratta? Sicuramente no di Francesco Totti che ormai con Noemi è uscito allo scoperto.

Secondo molti utenti social, la conduttrice avrebbe probabilmente dedicato queste parole al suo presunto corteggiatore, un personal trainer di cui si è tanto parlato qualche settimana fa e che sarebbe l’uomo della discordia, colui con il quale la Blasi avrebbe iniziato una relazione durante le sue trasferte milanesi per raggiungere lo studio dell’Isola dei Famosi un bel po’ di tempo fa.

I social si sono scatenati e ora è caccia all’uomo misterioso. Ancora una volta, Ilary Blasi è sulla bocca di tutti.