Maltempo in arrivo: è allerta meteo in Veneto e Lombardia

Il maltempo si sta abbattendo su gran parte del Nord Italia e potrebbe arrivare anche al Centro, soprattutto sul versante tirrenico. Allerta meteo arancione in gran parte di Veneto e Lombardia.

Maltempo nel Nord Italia

L’estate sta per terminare e l’avvento dell’autunno porterà con sé nuovi rovesci e temporali.

Sta infatti per tornare il maltempo, soprattutto in alcune regioni del Nord Italia. Dalla Gran Bretagna, infatti, sta per arrivare una perturbazione, che renderà molto instabile il clima in alcune zone del Paese.

Qui già si sono verificati diversi temporali, ma il problema è che la situazione è destinata decisamente a peggiorare: il maltempo, infatti, arriverà anche al Centro e si abbatterà soprattutto sul versante tirrenico.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, infatti, già ha provveduto ad emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. E non finisce qui, perché queste potrebbero avere ripercussioni anche su alcuni settori, determinando criticità idrogeologiche e idrauliche, come riporta anche il bollettino nazionale presente sul sito delle Protezione Civile. Cosa dobbiamo aspettarci? In alcune regioni italiane – come Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e sulle province autonome di Trento e Bolzano – si sono già verificati rovesci nelle ultime ore. Sono previste a breve precipitazioni sparse anche su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia – Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Umbria, Lazio e Campania settentrionale. In gran parte del Veneto e della Lombardia comunque è stata diramata allerta meteo arancione. Si sta valutando l’allerta gialla, invece, su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio e su alcune zone di Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

Cosa dobbiamo aspettarci? Ci saranno verosimilmente rovesci molto forti, raffiche di vento, grandinate.

I danni causati dei temporali e dalle raffiche di vento

Nel frattempo comunque il maltempo ha causato danni non di poco conto nella provincia di Vercelli.

I forti temporali nella zona ovest di Vercelli hanno causato danni non di poco conto. Nel comune di Bianzè nello specifico le strade sono state dichiarate pericolose perché qui sono finiti alcuni oggetti trasportati dal vento ed un tetto divelto di un edificio ha allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti tempestivamente per rimettere le aree in sicurezza.

Anche in Valsesia il maltempo ha causato non pochi problemi. I venti a 100 chilometri hanno causato diversi danni, tra alberi spazzati via, tettoie divelte ed una tempesta di fulmini.

Anche nel livornese ci sono stati diversi danni causati dal maltempo. Un forte temporale, infatti, si è abbattuto sia sulla città che su parte della provincia.

In tutta la zona, infatti, ci sono alberi pericolanti, rami a terra, tegole di un tetto cadute sull’asfalto. Ecco che infatti i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare già vari interventi nel corso della notte.

Nel Biellese la situazione non è stata poi molto diversa da questa. Qui si sono verificate forti raffiche di vento, temporali, grandine, che hanno causato un blackout, hanno reso le strade pericolose a causa delle tegole che sono volate.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare più di 30 interventi, soprattutto nell’area che comprende i comuni di Lessona, Cossato, Ternengo, Valdilana, Casapinta e Mezzana Mortigliengo.