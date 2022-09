Il rimpallo delle accuse su quanto sta avvenendo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non si ferma, tra Russia e Ucraina. L’ultima arriva da Kiev e imputa agli uomini di Vladimir Putin di aver rapito e torturato i dipendenti che lavorano nell’impianto. Il tutto va inserito nel quadro del rapporto Aiea, arrivato dopo la missione dell’agenzia nella scorsa settimana. Il punto completo sulla guerra e le sue conseguenze.

La guerra tra Russia e Ucraina è lo specchio della barbarie, sempre di più. Da quel maledetto 24 febbraio tante cose sono successe e l’umanità è andata sempre più scemando. Sotto tutti gli aspetti da cui si veda la cosa. E purtroppo in questo quadro si può inserire anche quanto sta succedendo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: i bombardamenti, le armi, i missili, i morti nella regione. E i dipendenti che, come avverte l’Aiea, stanno lavorando in maniera massacrante e con il rischio che la catastrofe sia provocata da un errore umano. Anche la situazione demografica dell’Ucraina, nelle ultime ore, è finita sotto i riflettori, anche del Papa, mentre l’occidente si interroga su crisi energetica e sulle conseguenze per l’economia.

L’ultima accusa di Kiev su Zaporizhzhia e lo spettro del disastro nucleare che non cessa

Rapimenti e torture. No, non è un film dell’orrore che gli appassionati del genere guardano a luce spenta e con le mani in faccia pronte a coprire gli occhi se le scene si fanno più cruente. Sono, invece, le brutture e le storpiature di una guerra scellerata e che sta mettendo in grande difficoltà tutto l’occidente e il mondo, e purtroppo ce ne stiamo rendendo conto quotidianamente.

Oggi lo scenario non è differente da quello dei giorni precedenti ed è quello della centrale di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa e ormai da settimane sotto il controllo dei russi, come tutta la regione di cui fa parte. Poche ore fa, è risuonata alle orecchie del mondo un’altra accusa pesante da Kiev ai russi. L’operatore nucleare ucraino Energoatom, infatti, ha puntato il dito contro le truppe russe che sono al comando della centrale. L’accusa è quella di aver rapito e torturato i dipendenti nelle scorse settimane.

Ne ha parlato direttamente il presidente Petro Kotin come riferito dall’agenzia tedesca Dpa. Le sue dichiarazioni fanno scattare l’allarme: “Circa 200 persone sono già state arrestate e per alcuni di loro non sappiamo neanche cosa gli sia successo. Non c’è alcuna indicazione su dove si trovino“. Non che chi lavora nella centrale stia molto meglio: “È molto difficile per il nostro personale lavorare nella centrale”. I dipendenti che sono nell’impianto di Zaporizhzhia sono circa un migliaio, necessari per mantenere in funzione la centrale nucleare. Pensate che, prima della guerra iniziata il 24 febbraio, erano 11000 le persone che hanno lavorato nello stabilimento. Numeri che fanno intendere quanto siano vessati ora i dipendenti della centrale e ciò aumenta anche il rischio di errore umano, con conseguenze disastrose.

Rafael Grossi, intanto, è tornato a parlare e questa volta facendoci venire il magone. Sì, perché il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) non ha nascosto emozione e commozione, quando ha visto le condizioni in cui i dipendenti lavorano nell’impianto di Zaporizhzhia, sotto la vigilanza e le vessazioni dei russi. Il tutto è già finito nel rapporto dell’agenzia, dopo la missione della scorsa settimana e dopo la decisione di lasciare nell’impianto, in via permanente, due funzionari dell’Aiea. Grossi ne ha parlato in un’intervista ai microfoni di “Repubblica”: “Mi hanno molto colpito due fori da colpi di mortaio di un metro di diametro sul tetto di un magazzino di combustibile nucleare. Abbiamo avuto molta fortuna, ma si sarebbe potuto dispendere nell’ambiente molto materiale radioattivo. I reattori, invece, sono ben protetti dai sarcofagi in cemento armato”. Grossi era ovviamente a capo della missione del suo team Aiea e, quindi, ha vissuto in prima persona quello che sta accadendo.

Inoltre, ha sottolineato che i magazzini sono molto più esposti a rischi. Grossi ha chiesto anche, sempre attraverso il rapporto, che venga istituita una zona di sicurezza attorno alla centrale, per prevenire il disastro nucleare. Nelle ultime ore, ha avuto anche un incontro con il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, che ha dato supporto a Grossi su questa linea, come spiegato dallo stesso direttore generale via Twitter.

Grazie 🇮🇹 per il supporto a @IAEAorg & alla proposta di creare una zona di sicurezza e protezione nucleare alla centrale di #Zaporizhzhya. E’ stato un onore incontrare il Presidente Draghi & discutere argomenti chiave come la crisi in #Ukraine e le sfide della non-proliferazione. pic.twitter.com/AN2ecuwU26 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 7, 2022

Grazie 🇮🇹 for supporting @IAEAorg & our proposal to establish a Nuclear Safety & Security Protection Zone (NSSPZ) at #Zaporizhzhya NPP. Was an honour to meet w/ Prime Minister Mario Draghi & discuss important issues, such as #Ukraine & global nuclear non-proliferation challenges. pic.twitter.com/XmUCQj42mb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 7, 2022

La missione Aiea, quindi, non ha assolutamente chiuso la questione, che resta piuttosto complicato. Lo dimostrano anche gli eventi delle ultime ore. A causa del cedimento delle linee elettriche, infatti, si è deciso di spegnere la quinta unità di alimentazione della centrale. A riferirlo è stato direttamente Aleksander Volga, capo dell’amministrazione filorussa di Energodar. Parliamo ovviamente della città dove è situata la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Ha spiegato e specificato, inoltre, che la sesta e ultima unità funziona solo in parte. Nell’intervista al canale russo Rossiya-24, ha spiegato, però, che la situazione è sotto controllo. Oggi sarà comunque una giornata cruciale in tal senso, dato che una commissione apposita deciderà la modalità di funzionamento della centrale. Purtroppo non sono ancora riusciti ripristinare le linee elettriche danneggiate a Novaya Kakhova e altri centri urbani, dove la situazione resta quindi molto difficile.

La guerra con la Russia e la deportazione dei cittadini ucraini: nuovo allarme demografico

Il viceambasciatore ucraino presso le Nazioni Unite, Khrystyna Hayovyshyn, ha lanciato un altro allarme complicato sulla guerra, come non bastasse. Ha detto, infatti, al Consiglio di sicurezza dell’Onu che migliaia di cittadini ucraini vengono deportati con la forza e in territori piuttosto difficili e isolati. Secondo la sua tesi si tratta, infatti, di regioni isolate e depresse della Siberia e dell’estremo oriente russo.

Hayovyshyn è riuscito anche a fare una stima numerica di quante siano effettivamente le persone deportate e ha quantificato che si tratti di 2,5 milioni di ucraini, tra cui anche 38mila bambini. La disamina è stata riportata dalla Cnn e denuncia una situazione veramente triste e complicata, anche sotto il punto di vista demografico.

Il tutto va contestualizzato all’interno di uno schema di “filtrazione” della Russia. Il rappresentante di Kiev alle Nazioni Unite ha aggiunto anche che gli ucraini sono costretti ad andare in Russia o in territori sotto il controllo del Cremlino e vengono poi uccisi e torturati. Il pretesto che i russi utilizzano per portare avanti questa barbarie è la ricerca di persone pericolose. Il loro obiettivo sono tutti coloro che hanno orientamenti politici diversi o sono affiliati al governo, ai media ucraini. La loro fine è terribile: scompaiono in un’area grigia e i bambini vengono sottratti ai genitori. Già negli scorsi giorni, l’Ucraina aveva accusato a gran voce la Russia di genocidio, senza mai entrare così nei dettagli, però. E chiedendo anche aiuto all’occidente.

A tal riguardo, è arrivata anche la voce dell’ambasciatore Maurizio Massari. Si tratta del rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, in Consiglio di Sicurezza. E non sono parole scontate o da prendere alla leggera: “L’aggressione russa all’Ucraina è una palese violazione del diritto internazionale”. E aggiunge ancora: “La filtrazione dei civili ucraini è una violazione dello jus in bello talmente profonda che non succedeva qualcosa del genere in Europa dalla Seconda Guerra mondiale“. E conclude la sua disamina: “È molto importante ribadire il divieto di trasferimenti forzati di civili, indipendentemente dal motivo”. A riportarlo è l’Ansa.

Un’altra voce decisamente autorevole è arrivata sulla questione ed è ancora una volta quella del Papa. Bergoglio ha rilasciato dichiarazioni molto importanti nell’incontro con i rappresentanti pontifici, come riportato dall’Ansa: “La tempesta della pandemia da Covid ci ha costretti a diversi limiti nella nostra vita di tutti i giorni e delle nostre attività pastorali. Ora sembra che il peggio sia passato e grazie a Dio possiamo ritrovarci”, ha iniziato Papa Francesco. E poi passa al tema della guerra: “Purtroppo l’Europa e il mondo intero sono sconvolti da una guerra di particolare gravità, sia per la violazione del diritto internazionale, sia per i rischi di escalation nucleare, e anche per le pesanti conseguenze economiche e sociali”. L’annuncio di Bergoglio sconvolge particolarmente: “Si tratta una terza guerra mondiale ‘a pezzi’, di cui voi siete testimoni nei luoghi in cui state svolgendo la vostra missione”. Parole su cui sicuramente c’è da riflettere.