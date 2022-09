La Regina Elisabetta II è morta: il dolore di Carlo

La Regina Elisabetta II è morta e a dare l’annuncio ufficiale è stato Buckingham Palace. Ore di apprensione per i sudditi che attendevo ansiosi aggiornamenti.

L’annuncio della morte della sovrana è pervenuto ufficialmente da palazzo dopo ore di preoccupazione generale. La Gran Bretagna è addolorata e piange la sua amata sovrana.

La Regina Elisabetta II è morta

La Regina Elisabetta II è morta nella tenuta di Balmoral oggi 8 Settembre 2022. La sovrana è venuta a mancare proprio nell’anno nel quale ha festeggiato i 70 anni di regno. Nata nel 1926 è salita al trono nel 1952 ed è un simbolo del 900′.

Un modello e un’ispirazione non solo per gli inglesi ma per tutto il mondo. Si è spenta all’età di 96 anni nel suo posto del cuore. Il paese era in ansia da quando, alle 12,32, è stato diramato un comunicato ufficiale.

Lo scritto riportava la preoccupazione dei medici scozzesi riguardo le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. Un messaggio che ha messo in agitazione media e cittadini. Una chiara avvisaglia che ha fatto intuire quello che poi è accaduto.

Nel pomeriggio gli occhi di tutto il mondo sono rimasti incollati ai mass media per seguire gli aggiornamenti in diretta . Quando si è appreso che Carlo l’aveva raggiunta e che i nipoti erano in viaggio il concretizzarsi delle ipotesi ha tolto il fiato ai sudditi.

La sovrana ha superato momenti difficili e ha dimostrato la sua dedizione verso il paese. La Regina Elisabetta II ha insegnato ad una nazione il senso del dovere. Lo ha fatto impegnandosi in prima persona e mettendo il bene del paese e del popolo sopra ogni cosa.

Il paese si prepara alle dieci giornate di lutto nazionale prima del funerale della sovrana. Ora sarà avviato il protocollo ufficiale per l’insediamento di Carlo sul trono del Regno Unito.

Il messaggio inatteso di Carlo e le parole della Truss

La morte della Regina Elisabetta II segna un momento storico profondo. Oggi è mancata una donna che ha dedicato 70 anni della sua vita a migliorare la nazione.

La premier Truss ha fatto il suo primo discorso alla nazione e lo ha dovuto fare per annunciare la dolorosa perdita. Ha elogiato la costanza della sovrana nel voler compiere il suo dovere facendo il passaggio di consegna tra lei e Johnson.

Liz Truss ha parlato di ciò che è riuscita a fare, prendendo per mano una nazione che usciva dalla seconda guerra mondiale. Ha portato in alto il nome e la posizione di quel paese con cui è sempre stata una cosa sola.

Il Re Carlo III ha, inaspettatamente, diramato un messaggio ufficiale dove ha espresso il dolore per la perdita della madre. Ha fatto presente il ruolo cruciale che ha avuto nel corso di, quasi, un secondo di vita e regno.

È atteso per domani il discorso ufficiale del Re Carlo III che segna l’inizio della nuova monarchia. Nel frattempo il mondo intero piange una grande donna e sovrana ma, nello stesso tempo, omaggia il suo grande operato.