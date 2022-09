“Il nuovo gioiellino di casa”, Gianluca de Il Volo: la FOTO sorprende tutti i fan

Gianluca Ginoble de Il Volo lo annuncia così ai suoi fan: che grande sorpresa! Ecco il nuovo gioiellino di casa. E chi se lo sarebbe mai immaginato?

Il famoso cantante de Il Volo fa un annuncio che lascia tutti sgomenti. Proprio sui social lo comunica così, il nuovo gioiellino di casa arriva a rallegrare la sua vita. Fan felicissimi per lui.

Gianluca Ginoble lascia tutti senza parole

Giovane dal talento straordinario, Gianluca Ginoble è uno dei tre cantanti del gruppo musicale Il Volo, la band che è diventata tale dopo la partecipazione dei giovani talenti prodigiosi al programma “Ti lascio una canzone”.

Da tanti anni Piero, Gianluca e Ignazio sono il trio di un gruppo che è famosissimo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Proprio da pochissime settimane, i tre amici e colleghi hanno terminato il loro tour in Giappone che ha riscosso grandissimo successo.

Insomma, le loro voci incantano le orecchie non solo degli italiani ma dei fan di ogni angolo del pianeta. Proprio loro, i tre giovani talenti, sono seguitissimi sui social. Sebbene condividano un profilo ufficiale che è quello del gruppo, ciascuno di loro ha anche il proprio spazio personale sui social e proprio sul profilo di uno dei tre cantanti, Gianluca, viene fatto un annuncio che lascia tutti senza parole: ecco il nuovo gioiellino di casa! I fan sono rimasti a bocca aperta.

Il cantante mostra il nuovo acquisto

Gianluca Ginoble, attraverso i social, comunica la bella notizia ai suoi fan: ecco il nuovo gioiellino di casa. Stiamo parlando di una meravigliosa macchina che il famoso cantante ha acquistato.

Gianluca nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori un nuovo acquisto, una meravigliosa BMW di colore scuro. Lo si vede bellissimo, a bordo della nuova vettura, mentre si lascia fotografare alla Masseria della Madonna in Puglia.

Tantissimi i commenti di congratulazioni per lui. Il giovane che è partito dal nulla, grazie al suo talento è riuscito a costruirsi una carriera fortunata ed ed è proprio per via della sua bravura che oggi può permettersi alcuni costosissimi sfizi.

La macchina è meravigliosa e lui a bordo del suo nuovo gioiellino sembra davvero contento. I fan si sono congratulati con lui per il nuovo acquisto, a detta di tanti utenti social, meritatissimo.

Gianluca Ginoble è solito condividere con i suoi oltre 676k di follower momenti della sua vita non soltanto professionale ma pure privata, anche se, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto cerca di non avere troppo i riflettori puntati addosso.

Della sua vita sentimentale sappiamo che da qualche tempo fa coppia fissa con Eleonora Venturini Storaro, nipote del direttore di fotografia Vittorio Storaro che ha preso parte a pellicole importanti come “Apocalypse now”, “L’ultimo imperatore” e “Reds”.

Il cantante de Il Volo però, anche in passato, ha fatto parlare di sé da un punto di vista privato, per la sua relazione, per esempio, con Pasqualina Sanna del programma “La pupa e il secchione” e anche per un breve flirt con Mercedesz Henger.

Il suo cuore però oggi pare appartenere solo ad Eleonora riguardo la quale ha affermato:

“Oggi sono fidanzato, realmente innamorato. Posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

La giovane è una designer laureata in moda e costume all’università la Sapienza di Roma e al momento lavora come graphic designer.