Oggi, alle 18:45, Roma e Fiorentina scenderanno in campo per la prima giornata di Europa (gli uomini di José Mourinho) e Conference League (la squadra di Vincenzo Italiano). Alle 21, poi, sarà il turno della Lazio di Maurizio Sarri – anche lei in Europa League – e l’unica delle italiane a giocare in casa. Ecco dove si possono vedere le partite in tv e diretta streaming.

Ieri, però, si è concluso anche il primo turno della fase a gironi della Champions League. L’unica squadra italiana a vincere è stata il Napoli di Luciano Spalletti che, al Diego Armando Maradona, ha schiantato il Liverpool, vicecampione in carica, per 4-1. Male Inter e Juventus, che hanno perso una a San Siro contro il Bayern Monaco, l’altra al Parco dei principi contro il Paris Saint-Germain. Solo un pari per il Milan impegnata in Austria contro il Salisburgo.

Trentadue partite animeranno la prima giornata di Europa e Conference League, rispettivamente il secondo e terzo torneo in ordine di importanza della Uefa. Dopo le notti magiche della Champions, che hanno viste impegnate la Juventus, il Milan, l’Inter e il Napoli, e di cui vi parleremo dopo, ora tocca a Roma, Fiorentina e Lazio fare il debutto stagionale in campo europeo.

A scendere in campo per primi gli uomini di José Mourinho e quelli di Vincenzo Italiano. Alle 18:45, in Bulgaria, i giallorossi sfideranno il Ludogorets e torneranno a giocare l’Europa League da vincitori della Conference. Vengono dalla pesante sconfitta contro l’Udinese, sempre in trasferta, in campionato, non potranno contare sul bomber Tammy Abraham, ma visto come si esaltano fuori dall’Italia – Bodo/Glimt escluso – non è difficile credere che ne vedremo delle belle.

I Viola, invece, dopo la fase a eliminazione diretta del terzo torneo Uefa superata con qualche affanno, proveranno a bagnare il ritorno in ambito internazionale con una vittoria, anche perché c’è da alzare la testa rispetto a una stagione che non è iniziata nel migliore dei modi. L’appuntamento contro il RFS – è una squadra lettone – al Franchi di Firenze è alle 18:45.

A chiudere, la Lazio di Maurizio Sarri. Allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti sfideranno gli olandesi del Feyenoord, già sconfitti dai cugini nella finale di Tirana del 25 maggio. Dopo le polemiche tra l’allenatore e gli arbitri, e quelle dell’eterno Ciro Immobile con il fisco (e con i giornali), sono chiamati a una prova convincente, e una vittoria ovviamente.

Dove vedere, però, le partite delle tre italiane? L’unica gara a vedersi in chiaro è quella della Lazio, in onda su Tv8. Ma sarà disponibile anche su Sky Sport Uno al canale 201 del satellite, su Sky Sport 4K al 213 e su Sky Sport al 252, ma si vedrà anche sull’app di Dazn e su SkyGo oltre che su Now TV, così come la Roma.

La Fiorentina, invece, si potrà guardare sempre su Dazn e Now TV e su Sky ai canali 206 e 244 del satellite, ovvero su Sky Sport Action. Sulla televisione a pagamento di Rupert Murdoch sarà disponibile anche un canale dedicato alla Diretta Gol, così come per la Champions League.

Champions League, vince solo il Napoli (e che vittoria!). Cadono Inter e Juventus, pari del Milan in Austria

E a proposito di coppa dalle grandi orecchie, ieri si è conclusa la prima giornata con un risultato agrodolce per le quattro italiane impegnate. L’unica squadra a vincere, infatti, è stata il Napoli di Luciano Spalletti, e non una vittoria qualsiasi.

I partenopei sono riusciti a imporsi per 4-1 davanti al pubblico amico del Diego Armando Maradona sui vicecampioni d’Europa del Liverpool. Ad aprire le danze ci ha pensato Piotr Zielinski dal dischetto, sempre dagli undici metri, Viktor Osimhen (che poi è uscito per un infortunio) ha fallito il raddoppio, arrivato comunque qualche minuto più tardi con Zambo Anguissa.

Prima dell’intervallo, il Napoli ha fatto anche il tris con la prima rete in campo internazionale di Giovanni Simeone (era anche il suo debutto). Nella ripresa, prima del gol della bandiera dei Reds di Jurgen Klopp è arrivato anche il 4-0 del polacco. Spettacolo, insomma.

Un po’ meno per l’Inter di Simone Inzaghi, piegata a San Siro dal Bayern Monaco di Julian Nagelsmann per 2-0 e per la Juventus di Massimiliano Allegri, che invece ha saputo rispondere alla doppietta di Kylian Mbappé con un gol di Weston McKennie al Parco dei principi contro il Paris Saint-Germain. Il Milan dei campioni d’Italia, invece, è l’unico team ad aver pareggiato: è stato Alexis Saelemaekers ad aver evitato a Stefano Pioli una sconfitta al debutto dopo il vantaggio del Salisburgo, in Austria.