Disastro sulla Lariana: il maltempo colpisce Lecco e il Lago di Como

By

Continua a imperversare il maltempo sulle nostre regioni, l’ultimo disastro meteorologico è avvenuto sulla Penisola Lariana.

L’ondata di maltempo si è verificata nella notte fra il 7 e l’8 settembre, causando frane e smottamenti vari.

Disastro sulla Lariana

Questa altalenante estate è stata contrassegnata da periodi di caldo torridi e fenomeni temporaleschi impressionanti, senza una via di mezzo.

Soprattutto ora che siamo alla fine dell’estate, il maltempo continua ad attanagliare le regioni in maniera aggressiva, causando danni ingenti.

È proprio quello che è avvenuto questa notte sulla zona della Penisola Lariana, dove violentissimi temporali si sono abbattuti su Lecco e sulle zone limitrofe al Lago di Como, provocando l’ennesimo disastro con smottamenti e frane.

Si tratta di un evento accaduto già tantissime volte e anche in questo caso, la sponda lariana che da Como arriva a Bellagio, ha ceduto ai primi segnali del maltempo.

Sono state registrate più frane nel corso di questa notte, causate dal fortissimo temporale. La più imponente è quella avvenuta a Blevio, sulla strada che porta a Sopravilla e Capovico.

Uno scenario davvero apocalittico, con acqua a dirotto, sassi e fango ad invadere la strada rendendola praticamente inagibile e molto pericolosa.

Gli interventi

Da questa mattina, quando la pioggia ha dato leggermente tregua, sono cominciate le operazioni per mettere in sicurezza le zone colpite.

Dalle prime ore di oggi infatti, sono entrate in azione le ruspe e gli operai per liberare le aree devastate dal fango e dai detriti, approfittando appunto della pausa concessa dal maltempo.

Sono state decine le segnalazioni ai Vigili del Fuoco, queste sono partite intorno alle 2 di notte e sono durate per diverse ore, così i pompieri con sede in piazza Bione sono intervenuti con uomini e mezzi straordinari.

La strada Lariana è il simbolo di questo disastro meteorologico poiché è stata quella che ha riportato i danni maggiori, infatti ancora risulta chiusa all’altezza di Blevio.

Diversi punti sono finiti sotto il fango e sommersi dall’acqua, in particolare via Torno, dove detriti e materiali vari hanno invaso la strada e anche alcuni box.

Questo tratto si trova nel comune di Como e per quanto non risulta ancora completamente liberata, le auto possono circolarvi in sicurezza.

Fulmini, pioggia e grandine, uno scenario davvero impressionante che ha creato molti danni, infatti è stato necessario l’intervento di diversi distaccamenti per riportare la situazione sotto controllo.

La situazione a Lecco

L’altra zona fortemente colpita da questa ondata di maltempo è la città di Lecco, dove una terribile bomba d’acqua ha provocato diversi allagamenti e bloccato gli automobilisti nei sottopassaggi.

Sono state decine le segnalazioni ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con uomini e mezzi per mettere in sicurezza le zone colpite dalla pioggia e dalla grandine, nonché trarre in salvo gli automobilisti rimasti bloccati nei sottopassaggi.

L’emergenza era stata annunciata dalla Protezione civile, che aveva emesso un’allerta meteo arancione, così gli addetti a intervenire in caso di problemi, erano già pronti a mobilitarsi.

Dopo diverse ore, sono stati liberati anche coloro che erano rimasti nei sottopassi allagati di Lecco.