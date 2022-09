Civitavecchia: tornado vicino alla centrale elettrica dell’Enel

Da alcuni minuti girano sul web diverse immagini e video dello spaventoso tornado che ha colpito Civitavecchia, a Roma.

Il fenomeno si è verificato questa mattina ed è avvenuto nei pressi della centrale elettrica dell’Enel.

Tornado a Civitavecchia

Sembra di stare in una zona del sud America, area molto spesso interessata da tornado devastanti, invece ci troviamo a Roma, precisamente a Civitavecchia, dove oggi si è abbattuto un violento tornado.

Le immagini che circolano in rete hanno ripreso un cielo ricoperto di nuvole che mano mano hanno preso la forma del classico vortice tipico dei tornado.

La tromba d’aria si abbattuta sulla nota zona litoranea a nord della Capitale, a partire dalle 9.30 di questa mattina.

Stando ai dettagli emersi, il tornado ha toccato terra vicino alla centrale elettrica dell’Enel ma per fortuna non vengono segnalati danni a cose o persone, tuttavia però sono caduti diversi alberi.

La durata media di una tromba d’aria è di 15 minuti e si sposta a una velocità compresa fra i 30 e i 60 chilometri orari, con un diametro che varia da pochi metri a 2 o 3 chilometri.

Questa la spiegazione dei meteorologi in merito a questo fenomeno decisamente insolito a Roma.

Gli interventi

Sebbene secondo i dati non sembrano esserci danni particolari e nessuna vittima, ci sono state diverse segnalazioni di alberi caduti in strada e i Vigili del Fuoco si sono messi subito al lavoro per mettere in sicurezza le aree più colpite.

Stando a quanto riportato dall’ansa, la Caserma Bonifazi sta intervenendo in queste ore, nella zona di Sant’Agostino per mettere in sicurezza non solo le zone dove sono caduti alberi ad alto fusto, ma anche quelli che risultano pericolanti.

Sul posto è giunta anche la polizia locale di Civitavecchia, che sta intervenendo nella zona del Monumento Naturale La Frasca e in quella della centrale elettrica, il punto in cui il tornado si è sviluppato.

Qui, vengono controllati alberi ma anche pali.

Per fortuna non ci sono state richieste di soccorso da parte dei cittadini, ma i danni sono stati diversi, fra le zone colpite maggiormente infatti c’è stata quella del Drive In di Civitavecchia.

La Asl Roma 4 ha fatto sapere, tramite un post su Facebook, che questo è stato danneggiato e le attività quindi sono momentaneamente interrotte fino a data da destinarsi.

Si invitano poi coloro che leggeranno il comunicato, di condividerlo il più possibile in modo da aggiornare tutti i cittadini.