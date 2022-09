Carola Puddu, la ricordate ad Amici? Altro che acqua e sapone: look stravolto | FOTO

Ecco che oggi vi mostriamo il cambiamento incredibile fatto da Carola Puddu, la nota ballerina di Amici che oggi è un’altra persona.

Continuate a leggere per scoprire com’è diventata Carola Puddu, non potete capire com’è oggi. Nessuno si spiega un cambiamento così radicale.

L’avventura di Carola Puddu ad Amici

Carola Puddu è stata senza dubbio uno dei personaggi più amati di quest’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi.

La nota ballerina presa in custodia dalla Celentano ha riscosso grande successo non solo durante il talent show di Canale 5, ma anche successivamente.

Infatti, adesso abbiamo modo di vederla nella maggior parte dei teatri italiani. La danzatrice è molto presente anche on-line dove spesso mostra i suoi scatti.

La giovane manca tantissimo ai fan che l’hanno seguita durante il suo percorso ad Amici. Lì era, senza dubbio, una delle ballerine più talentuose della sua classe.

Si era fatta notare anche per la sua amicizia un po’ particolare con quello che sarebbe stato il vincitore dell’edizione 2022, Luigi Strangis.

Tra Carola e Luigi non è mai successo niente di davvero concreto, dal momento in cui lei si è dichiarata con la celebre frase “tu mi intrighi molto”, mentre il cantante le ha risposto di non provare nessuna attrazione per lei.

Amici ha portato bene a Carola che ora è riuscita ad aumentare la sua notorietà e ha un seguito molto affezionato. Proprio i suoi numerosi fan non hanno potuto fare a meno che notare i suoi cambiamenti, non sono caratteriali, vista la sua giovane età, ma anche fisici.

Alcuni hanno definito la giovane addirittura irriconoscibile! Continuate a leggere per vedere l’incredibile cambiamento di Carola.

Ecco il prima e il dopo della ballerina

Durante il suo percorso ad Amici, Carola si era sempre mostrata come una giovane acqua e sapone. Portava spesso i capelli crespi e non curati e quasi neanche un filo di trucco.

Soltanto nella fase serale ha iniziato a curare maggiormente il suo look, lasciando trapelare un fascino senza tempo.

Una volta uscita da Amici, però, probabilmente sentitasi più libera di esprimersi come voleva, la giovane ha tagliato i capelli e ha iniziato a vestire in un modo del tutto particolare. Ha cominciato anche a truccarsi di più.

I fan non hanno potuto non notare il cambiamento di Carola. Ecco un prima e un dopo di Carola Puddu che evidenzia il suo cambiamento:

Nonostante la sua straordinaria trasformazione, Carola ha mantenuto la sua incrollabile umiltà. Proprio per questo è circondata da milioni di persone che le vogliono bene.

E voi cosa ne pensate? Non notate che Carola Puddu sia cambiata completamente? La sua trasformazione è davvero incredibile. Fatecelo sapere!