“Camilla Parker è mia mamma”, scandalo a Buckingham: non è figlio di Diana

Camilla Parker nell’occhio del ciclone, viene fuori la sconvolgente verità a Buckingham Palace: “Lui è il figlio della duchessa Shand”, sua mamma non è Diana.

Nuovo scandalo a corte, nuove verità svelate: “Lui è il figlio di Camilla Parker”. Arriva la sconvolgente dichiarazione che mette nuovamente sotto i riflettori anche Lady Diana.

La Parker regina degli scandali

La duchessa di Cornovaglia nonché futura regina d’Inghilterra, è consorte del Principe Carlo dal 2005. Anche se ufficialmente i due sono marito e moglie da quella data, in realtà si conoscono da sempre.

La Shand, ex signora Parker, è stata per anni l’amante segreta del figlio prediletto della Regina Elisabetta, la donna della discordia, colei che ha mandato in crisi un matrimonio e una moglie innamorata, Diana, che pensava di aver trovato il suo principe azzurro.

La duchessa di Cornovaglia, sicuramente, è tra i reali meno amati della dinastia dei Windsor e, sebbene cerchi ogni giorno di mostrarsi empatica e compiacente con i suoi sudditi, il suo grado di popolarità sembra non crescere mai in positivo. Proprio su di lei arriva uno scoop clamoroso che fa storcere ancora di più il naso ai sudditi del Regno Unito: lui non è figlio di Diana, “Lui è il figlio di Camilla Parker”.

Carlo ha un figlio che non è di Diana: ecco chi

Arriva uno scoop clamoroso che riguarda Carlo e Camilla e che tira di mezzo anche Lady Diana: lui non è il figlio della Spencer ma di Camilla. Stiamo parlando di Simon Dorante Day, un uomo nato in Inghilterra e che attualmente vive in Australia, il quale dichiara di essere il figlio segreto dei due futuri sovrani di Inghilterra.

Simon avrebbe delle prove schiaccianti che testimonierebbero la sua appartenenza alla Royal Family. L’uomo, che sta portando avanti insieme alla moglie, un avvocato, una battaglia legale per ottenere il riconoscimento da parte di Carlo e Camilla, ha affermato che Lady Diana fosse a conoscenza della sua presenza e soprattutto del segreto che la duchessa di Cornovaglia ha tenuto nascosto fino ad ora.

Simon Dorante Day è nato il 5 aprile 1966 ed afferma di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. Nel suo racconto che ha davvero dell’incredibile, ha dichiarato che Camilla è rimasta incinta di lui nel 1965 ma che la gravidanza fu nascosta per evitare scandali.

Dorante è nato in Inghilterra e dato in adozione a 18 mesi, a Karen e David Day. Tra l’altro, i suoi nonni adottivi, Winfred ed Ernest, hanno lavorato per la Regina e per il principe Filippo per tanti anni.

Questo è quanto affermato dall’uomo:

“Ero molto legato a mia nonna e lei mi ha detto molte volte che sono il figlio di Camilla e Carlo. Non lo ha solo accennato, me lo ha detto apertamente”.

Simon, a dimostrazione della sua verità, ha fornito anche ai giornalisti delle foto che mettono in evidenza una somiglianza incredibile con Carlo e con il figlio di Camilla, Tom.

In effetti, a vedere il confronto, la somiglianza è a dir poco impressionante: Tom e Simon sembrano davvero identici. Anche Elvianna, la moglie di Dorante, nonché suo avvocato, è convinta che suo marito sia davvero il figlio segreto di Carlo e Camilla:

“Crediamo che i reali abbiano tenuto Simon fino all’età di 18 mesi. Diana sapeva che sarebbe diventata una questione pubblica”.

Il mistero continua. La Royal Family travolta nuovamente dallo scandalo.