Bonus senza ISEE, 7200 euro sul conto: il regalo che fa gioire queste famiglie

Bonus senza ISEE: basta essere in possesso di determinati requisiti per vedersi accreditati 7200 euro sul conto. Lo stanno facendo tutti.

Per fronteggiare il caro vita, i continui rincari e l’inflazione, il Governo Draghi ha approntato diversi aiuti e bonus, anche senza ISEE. C’è un bonus senza ISEE che prevede l’erogazione di un “tesoretto” pari a 7200 euro. Questo importo viene accreditato se fai questa mossa.

Questo sussidio statale viene erogato senza necessità di dover esibire la certificazione che attesta i redditi familiari nel corso dell’ultimo anno. Solitamente, la maggior parte dei bonus richiede la necessità di allegare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la situazione reddituale del nucleo familiare.

Il bonus senza Isee di cui stiamo parlando è un aiuto economico che ha una durata di tre anni e che mette a disposizione ben 7200 euro in totale. Tenendo conto del fatto che questo bonus non richiede la presentazione di alcun ISEE e di alcun dato reddituali, quali sono i requisiti necessari per avere diritto a vedersi erogato questo aiuto? Scopriamolo in questa guida.

Bonus senza ISEE: quali sono i requisiti necessari?

Per aiutare le famiglie con i figli lo Stato ha approntato un altro interessante bonus, che non richiede la presentazione di alcun ISEE. Per richiedere ed avere diritto a questo bonus di 7200 euro è necessario avere figli naturali e/o adottati ed è necessario trasferirsi in Abruzzo. È importante che i figli abbiano meno di tre anni d’età, altrimenti il Bonus senza ISEE non può essere erogato.

Si tratta di un bonus che viene messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, che da tempo si propone l’obiettivo di ripopolare i 173 Comuni che hanno subito uno spopolamento. La finalità è quella di incentivare la creazione di nuclei familiari e la nascita di figli sul territorio abruzzese. Tra i requisiti necessari per ricevere il bonus senza ISEE è necessario mantenere la residenza in uno dei Comuni abruzzesi per almeno 3 anni.

Non è detto che tutta la famiglia deve andare a vivere in Abruzzo, il Bonus senza ISEE ammette anche la residenza da parte di un genitore con la prole per almeno 36 mesi. Si tratta di un’iniziativa proposta dalla regione Abruzzo, ma è possibile che anche altre Regioni possano emettere simili provvedimenti. Per saperne di più è bene consultare i siti della propria Regione o del Comune di residenza.

Bonus senza ISEE: a quanto ammonta il sussidio?

Il bonus senza ISEE prevede l’erogazione di un importo totale pari a 7200 euro per 3 anni. Ogni mese la famiglia o il genitore con figli che si trasferisce in Abruzzo ha il diritto di percepire 200 euro al mese.