Behzad Shiran: lo studente scomparso è stato trovato morto nel Tevere

Nelle scorse ore è stato ritrovato il cadavere di Behzad Shiran, lo studente iraniano scomparso giorni fa.

Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce nel giorno dell’anniversario della morte della madre e gli amici hanno lanciato diversi appelli per intensificare le ricerche.

L’allontanamento di Behzad Shiran

Il 32enne di origini iraniane, residente a Roma, era scomparso 6 giorni fa dalla zona di Villa Gordiani e per molto tempo i sommozzatori hanno concentrato le ricerche proprio sul fiume Tevere, dove è stato ritrovato oggi.

I sospetti che fosse finito nel fiume, ci sono stati dal primo momento in cui Vigili del Fuoco e sommozzatori hanno scandagliato il fondale e battuto la zona della scomparsa.

Il ritrovamento del ragazzo senza vita è avvenuto questa mattina e le forze dell’ordine hanno confermato l’identità grazie allo zaino ritrovato sul Ponte dell’Industria.

Behzad Shiran era studente alla Facoltà di Ingegneria alla Sapienza ed era scomparso dalla sua abitazione in Villa Gordiani, intorno alle 12 del 2 settembre.

Da quel giorno sono partiti gli appelli degli amici per ritrovarlo e del ragazzo iraniano, la cui scomparsa è stata denunciata il giorno dopo, si è parlato anche alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?‘.

Il ritrovamento del cadavere

Behzad Shiran è scomparso lo stesso giorno della morte di sua madre, avvenuta un anno fa in Iran e ad oggi risale il suo ritrovamento nel Tevere, anche se la salma deve essere ancora identificata ufficialmente.

I soccorritori sono comunque certi che sia lui e il corpo è stato trasportato all’obitorio, in attesa della decisione del magistrato in merito all’autopsia, per conoscere le effettive cause della morte del giovane arrivato in Italia per motivi di studio.

Vigili del Fuoco e Polizia fluviale hanno lavorato senza sosta, fino al ritrovamento, intorno all’ora di pranzo di oggi, nei pressi di Parco Leonardo.

Resta da chiarire, oltre alla causa del decesso, anche il momento.

Secondo quanto ricostruito, la scomparsa e il decesso del ragazzo potrebbero essere collegati con la morte della madre avvenuta un anno.

Infatti, Behzad Shiran all’epoca, non sarebbe potuto tornare nel suo Paese per l’ultimo saluto e questo lo aveva fatto soffrire moltissimo.

Già alcuni giorni fa un passante aveva riferito di aver visto il ragazzo nei pressi del ponte dove è stato ritrovato lo zaino, ma il suo cadavere è stato ritrovato solo oggi.