Appendi una manciata di scalogno alla finestra, risolve un problema comune: lo fanno tutti  

Quando arriva l’estate arriva il sole, il mare e anche loro, le nostre amate/odiate zanzare. Avete presente quel ronzio fastidioso che non vi permette di dormire e che vorreste proprio evitare? Bene, oggi vi spiegheremo come fare per riuscirci davvero.

Se non fosse per le zanzare, l’estate potrebbe essere una di quelle stagioni da voler vivere tutto l’anno. Ma questi insetti non ci permettono di godere pienamente della sua bellezza.

Per questo forse è arrivato il momento di liberarcene una volta per tutte.

Le zanzare, i nostri nemici da sempre

La notte appoggiamo la testa sul cuscino ed ecco che puntualmente arrivano loro: ci pungono e ci provocano un prurito tale che non riusciamo a dormire. Parliamo delle zanzare: spesso per mandarle via utilizziamo prodotti che non fanno bene e poi, non sono nemmeno così efficaci, diciamocela tutta. Cosa fare per allontanarle?

Ve lo sarete chiesto mille volte: questa lotta contro le zanzare sembra davvero interminabile. Avete provato di tutto, vero? Aglio, caffè, menta, ma non funziona nulla?

Non temete, qui di seguito vi parleremo di un metodo infallibile che vi lascerà a bocca aperta, ma che dovrete provare per davvero, per capirne e confermarne l’efficacia.

Cipolle primaverili; metodo infallibile da provare

Avete presente le cipolle primaverili? Queste sembrano essere ottime per allontanare le zanzare dalla vostra portata. In che modo?

Innanzitutto procuratevele: guardate con attenzione lo sviluppo del loro apparato radicale e provate a scegliere quelle più lunghe e robuste. Successivamente legate i cipollotti scelti con uno spago e puliteli, immergendoli in acqua, soprattutto la parte della radice che solitamente è quella più sporca.

Badate bene, quella invece di cestinarla, potete mangiarla, poiché commestibile. Ha un certo valore nutritivo e può essere utilizzata come condimento per farine e pasta. Fatto questo, tagliamo l’erba cipollina a pezzetti e mettiamola da parte.

Come mai?

L’uso strategico di una mascherina

Che bisogna fare ora? Vi starete chiedendo questo, vero? Prendete una mascherina, una di quelle che ormai tutti noi abbiamo in casa. Badate bene che sia inutilizzata e pulita: tagliate la parte superiore, perché le maschere sono a strati.

Dopo aver aperto la maschera, noterete che si formerà una piccola tasca all’interno della quale potrete mettere l’erba cipollina, quella che avete precedentemente tagliato. Avete fatto quanto detto?

Bene, con il filo della maschera stessa potete chiudere la mascherina e come per magia, il vostro pacchetto per insetti sarà bello pronto. Che ve ne pare? Non è simile ad un vero kit anti-zanzare?

E’ tutto vostro e sarà davvero infallibile!

Perché funziona: vediamo il motivo

Come mai questo risulta essere un metodo infallibile? Perché le zanzare non si avvicineranno più a noi o ai nostri cari? Perché l’odore di queste erbe è cosi sgradevole che non sarà più difficile starvi alla larga.

Le zanzare non vi tormenteranno più. Ma dove dovremo posizionare il nostro kit anti-zanzare? Questo pacchetto potrà essere appeso alla finestra, ma anche sulla testata del vostro letto o di quello di vostro figlio.

D’altronde è un metodo sicuro, senza ingredienti aggiunti. Perché non provare? Sicuramente ne rimarrete stupiti, piacevolmente stupiti, e potrete consigliarlo ad amici e conoscenti.