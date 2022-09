4000 euro di arretrati in busta paga, ad ottobre grande gioia per questi lavoratori

By

Sono in arrivo aumenti inaspettati negli stipendi, a breve più di 4.000 euro in busta paga, ma non sarà per tutti.

Sono numerose le tipologie di lavoratori a cui si stanno per trasferire una bella cifra in arretrati di stipendi in busta paga.

4000 € di arretrati in busta paga

A fronte di aumenti di vario livello e dell’impennata dell’inflazione, a molti gioverà la notizia per cui nel prossimo mese le retribuzioni saranno un po’ più alte.

È ovvio anche che questo provvedimento non riguarderà la generalità dei lavoratori, bensì solo determinate categorie di lavoratori statali. Secondo alcuni, gli arretrati, il cui importo potrebbe superare i 4.000 euro, sarebbero iniziati ad arrivare già nel mese di luglio a favore di alcune categorie.

Agli altri andrà riconosciuto il diritto di ricevere il proprio denaro nei prossimi mesi. Ad ogni modo, quali sono le categorie che ne beneficiano e a che importo ammonterebbe l’aumento?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera le vari categorie di lavoratori statali riceveranno una somma arretrata che fa capo alle prestazioni di lavoro relative al biennio 2019-2021.

Quali le categorie interessate

Le categorie interessate a questo fanno parte degli enti locali, nella sanità, con funzioni centrali e riguardano il comparto scuola.

A ricevere gli arretrati per primi saranno i dipendenti ministeriali, solo loro che lo scorso maggio 2022, hanno firmato il rinnovo del contratto collettivo.

Hanno già ricevuto in busta paga un importo massimo di 2.900 euro di arretrati. Gli altri settori fra ottobre, novembre e dicembre verranno rimborsati.

A seguire ci saranno i dipendenti relativi al personale sanitario, quindi dipendenti comunali e comparto scolastico.

Per il personale sanitario, a media degli arretrati può variare da 2.268 euro a 3.135 euro lordi. Mentre per il personale infermieristico, che solo di recente ha rinnovato il contratto, riceverà un’indennità specifica che va dai 3.777 euro fino ai 4.736 euro.

Riguardo i dipendenti comunali, a loro toccherà di attendere gli arretrati a fine anno 2022.

Di fatto L’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), e i sindacati hanno finalmente raggiunto l’intesa il 5 agosto. Per l’intero comparto sono previsti 100 euro lordi mensili in più.

Ora si dovrà aspettare la decisione del Ministero dell’Economia e della Corte dei conti per la convalidazione. Ci si attende che entro dicembre sarà sbloccata per loro una somma che si aggira tra i 1.444 euro ai 1977 euro lordi.

Circa il personale docente, si attendere a breve l’esito per conoscere sia i termini del rinnovo contrattuale, che per conoscere l’importo circa l’aumento dello stipendio.

Si ventilano cifre che si aggirano sui 123 euro lordi al mese per 13 mensilità., mentre per i dipendenti ATA dovrebbe essere di circa 90 euro lordi per 12 mensilità.

I sindacali di categoria avrebbero voluto un aumento di 300 euro lordi in più in busta paga, quindi siamo ancora abbastanza distanti dalle cifre richieste.