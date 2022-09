Violenza sessuale nel centro di Monza: arrestato un uomo di 25 anni

Un cittadino marocchino è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di violenza sessuale verso una ragazza.

L’aggressione è avvenuta in una zona centrale di Monza e la vittima, ancora sotto shock, è stata ricoverata per diverse contusioni.

Violenza sessuale a Monza

L’ennesima aggressione sessuale è avvenuta nel centro di Monza, dove un marocchino di 25 anni ha tentato di violentare una ragazza che stava camminando in via Pavoni.

L’episodio si è verificato in pieno giorno, erano infatti circa le 12 di lunedì, quando l’uomo si è avvicinato alla donna mentre questa parlava al telefono con un’amica.

Il marocchino, probabilmente era ubriaco ed è piombato alle spalle della vittima, bloccandola contro un muro e tenendole fermo il volto con il suo viso, a quel punto ha tentato di toglierle i vestiti.

La vittima ha vissuto davvero attimi di panico e paura perché l’uomo, con una violenza inaudita, l’ha sovrastata e bloccata in pochi minuti, ma per fortuna è riuscita a divincolarsi e gridare quando in lontananza, ha avvistato una pattuglia della polizia che stava controllando la zona.

Allora il suo aggressore ha tentato la fuga, urlandole contro “Vai dai tuoi carabinieri di merda!”.

L’arresto

La donna ha urlato con tutto il fiato che aveva, in direzione della polizia che ha avvistato poco distante da dove era stata aggredita, così gli agenti sono giunti in suo soccorso.

Uno di loro si è occupato delle sue condizioni fisiche, infatti la donna ha riportato diverse contusioni e per questo è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti, tuttavia le sue condizioni non sono gravi.

La sua prognosi è di 15 giorni e dopo la medicazione è stata dimessa, rimane solo una grande paura.

Per quanto riguarda il marocchino invece, dopo aver insultato sia lei che gli agenti, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato dal secondo poliziotto e arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale aggravata.

Questa situazione porta alla luce un gravissimo problema della nostra società, in particolar modo, l’episodio di Monza è ancor più grave perché accaduto in pieno giorno e l’uomo ha agito nonostante ci fosse l’auto della polizia nei paraggi.

Anzi, fortunatamente erano presenti le forze dell’ordine che hanno risolto la situazione al meglio, tuttavia poteva diventare una grave violenza sessuale e la vittima, come spesso accade, poteva anche rimanere uccisa.

Torniamo quindi a ribadire, come fanno i residenti di tutta Italia, l’importanza di una sicurezza efficace nelle città, a qualsiasi ora del giorno, proprio per prevenire questi incidenti.