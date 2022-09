Vietnam, incendio in un karaoke: 12 morti e 11 feriti

In Vietnam è scoppiato un incendio in un karaoke, che ha causato 12 morti e 11 feriti. Le cause sono ancora da accertare, ma nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di capire se ci siano altre vittime.

Doveva essere una serata spensierata all’interno di un karaoke ed invece si è rivelata l’inizio di una tragedia. In un locale in Vietnam, precisamente a Binh Duong, vicino a Ho Chi Minh, è scoppiato un incendio, che ha causato diversi morti e feriti. Come hanno raccontato alcuni testimoni, addirittura alcune persone, per sfuggire alle fiamme, si sono lanciate dal secondo piano dell’edificio, ferendosi però a gambe e mani. Le cause dell’incendio sono ancora ignote e si dovrà capire cosa lo ha appiccato.

Vietnam: incendio scoppiato in un karaoke

Sembrava una serata come tante, all’insegna del divertimento, del canto, delle risate. Ed invece si è tramutata in pochissimi tempo in una tragedia. Questo è quanto accaduto in Vietnam, precisamente a Binh Duong, vicino a Ho Chi Minh: qui in un locale karaoke all’improvviso è scoppiato un incendio.

Erano le 21 di sera circa, quando le fiamme hanno iniziato a divampare all’interno del locale, distruggendo in pratica gran parte del secondo e del terzo piano dell’edificio (che è composto da quattro livelli).

Le fiamme hanno ricoperto tutto il locale con una velocità incredibile, tanto che alcuni dipendenti e clienti sono rimasti intrappolati in una superficie di circa 400 metri quadrati.

La ricostruzione dei fatti

Come ha affermato un testimone, molte persone sono fuggite attraverso l’ingresso principale, altre invece sono saltate giù, ferendosi alle gambe e alle mani.

Com’è emerso da una prima ricostruzione, in pratica la porta di sicurezza era bloccata. Ecco perché quattro persone hanno scelto di buttarsi dal secondo piano per tentare almeno di salvarsi.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa 40 minuti per spegnere il rogo, le cui cause sono ancora ignote.

Quello che sappiamo è che i morti dovrebbero essere 12 ed i feriti almeno 11, ma nel frattempo le squadre di soccorso sono sul posto a continuare a cercare altre vittime, come ha riferito un funzionario locale.