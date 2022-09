Torta di fichi sofficissima, si prepara con pochi ingredienti: a casa si leccheranno tutti i baffi

Ecco che vi sveliamo gli ingredienti e il procedimento che vi aiuteranno a preparare questa deliziosa torta di fichi. Non avete idea di quanto sia buona.

Continuate a leggere per scoprire tutti i segreti per preparare una torta di fichi con i fiocchi. Siamo sicuri che non ve ne pentirete!

Un dolce ai fichi indimenticabile

I fichi prediligono i climi temperati, motivo per cui la provincia di Buenos Aires è un grande produttore di fichi. Con una resa di circa 50 chili per albero, questo frutto può essere utilizzato fresco o essiccato, consentendo la creazione di un’ampia varietà di piatti dolci.

Quindi, in questa ricetta che vi proponiamo, imparerete a preparare un delizioso pan di spagna con questo frutto. Inoltre, sappi che questa ricetta è perfetta per chi vuole dimagrire, mangiare sano o per chi ha il diabete.

Imparerai anche come preparare questa torta di fichi adatta agli intolleranti al lattosio. Hai voglia di fare uno spuntino con qualcosa di facile, ricco e con frutta di stagione? Continua a leggere!

La ricetta della torta di fichi

Ingredienti:

2 uova

70 grammi di zucchero

q.b. di olio

100 ml di latte o bibita vegetale

200 grammi di fichi

150 grammi di farina

1 cucchiaio da dessert di lievito in polvere

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Il procedimento:

Dovete prima sbattere le uova con lo zucchero, poi aggiungere il latte, l’essenza di vaniglia e l’olio. Sbattere ancora fino a quando non sarà ben integrato e mettere da parte.

Lavate e tagliate i fichi freschi a cubetti della dimensione desiderata. Impastateli con 1 cucchiaio della farina. Successivamente, in una ciotola, unire gli ingredienti secchi: il lievito, il resto della farina e il pizzico di sale.

Setacciare questi ingredienti sulla preparazione di uova, zucchero, latte e olio che avevi precedentemente sbattuto. Con l’aiuto di una frusta a mano o di una forchetta, impastate gli ingredienti fino a quando non ci saranno grumi.

Infine aggiungete i fichi che avete tagliato e mescolate con la farina. Impastandoli preventivamente con la farina, vedrete che i pezzi di frutta saranno distribuiti uniformemente su tutta la torta invece di rimanere sospesi sul fondo della preparazione.

Versate la vostra preparazione in uno stampo imburrato o oliato e infarinato. Cuocete la torta di fichi nel forno medio che avrete preriscaldato, per circa 50 minuti. Non dovete aprire il forno durante i primi 30 minuti di cottura, ma prima di estrarlo dovete verificare che sia cotto pungendolo con uno stuzzicadenti o un coltello. Se non si attacca, è fatta.

Cosa ne pensate di questa torta di fichi freschi? Fateci sapere se la preparerete e se, una volta fatto, piacerà a tutte le persone che avranno modo di provarla.