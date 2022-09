“Sei stato un grande compagno di avventura”, Roberta Capua distrutta: piangono tutti con lei

By

Roberta Capua ha il cuore spezzato. La conduttrice partenopea in lacrime, piangono tutti insieme a lei. Il doloroso congedo è un colpo al cuore.

Roberta Capua, tutti commossi dopo l’ultimo saluto in diretta

Conduttrice partenopea di grande successo e showgirl dalla straordinaria bellezza, Roberta Capua è da tanto tempo in televisione e nonostante siano passati molti anni dal suo primo esordio, continua ancora ad essere seguitissima da milioni di telespettatori.

Lei, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ai vari contest di bellezza come Miss Italia, che poi ha vinto, ma anche Miss Universo dove si è classificata al secondo posto, è diventata nel giro di poco tempo un volto noto del piccolo schermo.

Ha presenziato a programmi importanti della Rai e Mediaset, come Buone Domenica, per esempio. Poi, per un lungo periodo di tempo, ha deciso di staccare la spina, abbandonare la televisione e dedicarsi solo alla sua famiglia.

Da qualche anno è ritornata nuovamente a tenere compagnia agli italiani con la sua solarità e la sua dolcezza. Dal 2019 è la conduttrice di “Estate in diretta”. Proprio Roberta Capua ha lasciato tutti senza parole nel corso della famosa trasmissione. La presentatrice scoppia in lacrime, è un dolore troppo forte da affrontare. Il congedo da lui è commovente. Che cosa è accaduto? Scopriamolo.

La conduttrice fa piangere tutti: pubblico disperato

Roberta Capua ha il cuore spezzato: congedarsi da lui è un dolore troppo grande. La presentatrice scoppia in lacrime, non riesce a contenere l’emozione. Che cosa è accaduto? Fortunatamente nessuno è venuto a mancare ma la partenopea ha dovuto salutare il collega Gianluca Semprini che insieme a lei ha condiviso la lunga estate nello studio della trasmissione “Estate in diretta”.

Come la maggior parte dei programmi che sono andati in onda quest’estate, anche quello condotto da Roberta e Gianluca ha raggiunto la conclusione. I due colleghi hanno dovuto salutare i telespettatori che hanno garantito ottimi risultati a questa trasmissione che ora dovrà lasciare il posto a “La Vita in diretta” con la conduzione di Alberto Matano.

Questa stagione televisiva per Roberta Capua è stata davvero molto proficua. La partenopea ci ha messo anima e cuore nella conduzione di questo progetto nel quale ha sempre creduto.

E’ sul finale della puntata che la Capua non riesce però a trattenere l’emozione e scoppia in un pianto quasi catartico. Visibilmente commossa, la conduttrice si è congedata dal suo pubblico senza dimenticare Semprini, al quale ha voluto dedicare un particolare pensiero:

“Un attimo grazie. Una parola per te Gianluca, sei stato un grande compagno di avventura”.

Queste le parole meravigliose che la Capua ha rivolto a Gianluca, suo collega ma anche suo amico che ha condiviso con lei questo progetto professionale per mesi. Il rapporto tra i due è speciale e, sebbene si conoscano da tempo, solo lavorando insieme hanno potuto scoprire di più l’uno sull’altra.

“Estate in diretta” dunque chiude i battenti, almeno per il momento. Matano con “La vita in diretta” sta per ritornare su Rai 1. Il passaggio di testimone ha spezzato però il cuore di tutti, la dolcezza di Roberta è commovente.

Nel frattempo la Capua si prepara a godersi qualche giorno di meritato relax dopo tanto lavoro, ma non senza pensare a nuovi e futuri progetti. Tra i suoi sogni nel cassetto, il desiderio di avere un game show tutto suo da condurre.